16 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) при основния ремонт на два пътни участъка, с обща дължина 17 км, от републиканската пътна мрежа в област Видин, съобщиха от АПИ.

Обществената поръчка е в две обособени позиции. Първата позиция е за основния ремонт на 9 км от път III-1401 Вещица – Белоградчик /от 34-и до 43-и км/, на територията на община Белоградчик. Трасето на третокласния път преминава през село Вещица и е изградено през 80-те години на миналия век. През годините в участъка са извършвани само дейности по текущ ремонт и поддържане.

Отворените оферти са на следните дружества:

  • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;
  • „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
  • „ИНФРА СТАНДАРТ“ ООД;
  • „ПСТ Груп“ ЕАД
  • ДЗЗД „ЕКИП ЛЮНИК 2021“ с участници: „ЛЮНИК“ ЕООД, „ЕКИП – МГ“ ООД;
  • „СЛАВЛЕН“ АД;
  • „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД;
  • „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД;
  • „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД


Втората обособена позиция е за основния ремонт на 8 км от път III-1102 Кладоруб – Салаш /от 26-и км до 34-и км/. Третокласният път преминава през общините Белоградчик и Димово. Отсечката е изградена през 50-те години на миналия век и също не е основно ремонтирано. За рехабилитацията на този участък отворените оферти са на:

  • „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД;
  • „ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;
  • „ПСТ Груп“ ЕАД;
  • ДЗЗД ,,ЕКИП ЛЮНИК 2021“, в което са: „ЛЮНИК“ ЕООД, „ЕКИП – МГ“ ООД;
  • „СЛАВЛЕН“ АД;
  • „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД;
  • „ГАРАНТ-90-ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД;


С основния ремонт на двата участъка трайно ще се възстановят транспортно-експлоатационните им качества. Ще се подобри носимоспособността и отводняването на пътната настилка и ще се повиши безопасността на движение.

Проектирането ще се извършва в три междинни етапа, като срокът за изпълнението им е 100 календарни дни, а прогнозният срок на строително-монтажните дейности е 360 календарни дни.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 17 789 112,55 евро без ДДС. За изпълнението на обектите АПИ е кандидатствала за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

През ноември 2025 г. беше обявена обществена поръчка за строителен надзор при основния ремонт на пътищата, като работата на комисията по разглеждане на офертите продължава.

