С церемония по първа копка във Видин започна изпълнението на проект на общината за реконструкция и рехабилитация на второстепенен път към индустриалния парк „Видин-Юг“.

Целта на проекта е реконструкция и рехабилитация на външната довеждаща техническа инфраструктура до индустриалния парк и по-конкретно - на съществуващ второстепенен път в Южна промишлена зона, каза заместник-кметът на общината Румен Лилов.

БТА

По думите му индустриалният парк е стратегически разположен на брега на река Дунав, в близост до речно товарно пристанище, жп гара и „Дунав мост 2“. Обектът представлява съществуващ довеждащ път с функция на локално платно на републикански път I-1.

Възраждат „Алеята на влюбените“ и „Шарампоя“ във Видин (СНИМКИ)

Трасето е с дължина 1079,6 метра и ширина 7 метра, с частично изградени тротоари. Предвижда се запазване на габарита и проектна скорост от 30 км/ч. В рамките на проекта ще бъдат рехабилитирани пътната настилка, тротоарите и прилежащите три паркинга, като се оптимизира тяхната геометрия и организация на паркиране.

Съществуващата инфраструктура е в лошо състояние - с износена асфалтова настилка, пукнатини и дупки, както и компрометирани тротоари и бордюри.

Проектът предвижда нова пътна конструкция в участъците за реконструкция и полагане на нови асфалтобетонови пластове в участъците за рехабилитация. Ще бъде подобрено и отводняването чрез съществуващата дъждовна канализация, като се предвижда изграждане на нови улични оттоци и корекция на нивата на дъждоприемните шахти.

Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, общата му стойност е 1 761 403 евро с ДДС. Изпълнител на строително-монтажните дейности е ДЗЗД „Индустриален парк Видин 2025“.

Протосингелът на Видинската митрополия архимандрит Йоаким отслужи водосвет. През юли м.г. бе дадено началото на строителните дейности по проект "Развитие на Индустриален парк "Видин-Юг".