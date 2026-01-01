Община Видин започна дейности по почистване и възстановяване на две знакови исторически пространства - „Алеята на влюбените“ и рова с крепостната стена „Шарампоя“.

Директорът на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ Емилиян Евтимов съобщи, че е започнало почистването на алеята между двете крепостни стени до река Дунав, позната като „Алеята на влюбените“. Премахва се самонастанила се растителност, като за поддръжката на историческото пространство вече е осигурена и необходимата за такъв вид обекти техника, съобщиха от Общината.

„Идеята е вековната история, която е богатство на Видин, да бъде опазена и показана. Отскоро стопанисването на алеята е прехвърлено от държавата на Община Видин и това вече е наш ангажимент“, посочи Евтимов. Той допълни, че пространството граничи с Крайдунавския парк, където тече активен ремонт, и е важно цялата зона да има обновен и поддържан облик.

Началникът на отдел „Екология“ Светла Ангелова подчерта значението на достъпа до историческото наследство: „Историята трябва да бъде достъпна за всички. С увеличаването на туристите във Видин е важно тези места да бъдат възстановени в автентичния им вид - както за гостите, така и за жителите на града. Това трябва да е място за разходка, отдих и споделени моменти.“

Тя информира още, че започва и почистването на рова и крепостната стена „Шарампоя“. Очаква се и последният от трите участъка на стената - в района на Еничар капия - да бъде прехвърлен за стопанисване на Общината. Ще бъде извършено цялостно почистване - от капията до Гребната база.

Дейностите ще се извършват в координация с Регионален исторически музей-Видин и Министерството на културата, при стриктно спазване на изискванията за опазване на културното наследство и под наблюдението на археолог.

Кметът д-р Цветан Ценков поставя като приоритет качественото стопанисване на обектите, което ще даде възможност за бъдещо финансиране за тяхната реставрация, консервация и експониране.

Почистването ще допринесе не само за по-добрата визия на пространствата, но и за предотвратяване на заблатяване и размножаване на комари, причинени от натрупаната растителност.

Дейностите се финансират със собствени средства на Община Видин. Поддръжката на „Алеята на влюбените“ ще се извършва от Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“, а почистването на „Шарампоя“ е възложено на външна фирма-изпълнител.