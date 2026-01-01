В предходните два дни са проведени разговори с директори и учители за организиране на среща с психолозите, назначени в училищата, с цел изработване на механизъм за това как да посрещнат учениците в първия ден след поредицата почивни дни във връзка със смъртта на 16-годишно момиче.

Това каза началникът на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов. Около полунощ на 24 май е подаден сигнал, че пред жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“ лежи момиче в безпомощно състояние, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Решават дали да оставят в ареста обвинения за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград

Пристигналите на място полицейски служители са установили, че момичето е починало, а при извършване на оглед от другата страна на сградата е открит да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в столична болница - с опасност за живота.

Ивайло Златанов посочи, че е оказана подкрепа от психолози на класните ръководители на двата класа, в които са учили двете деца, както и на класните ръководители от съответния випуск, с цел деликатно отношение към учениците, за да преодолеят травмата. „Травмата е голяма - загиналото момиче е от десети клас, а другото дете, което се бори за живота - от девети клас“, каза още Златанов.

След инцидента началникът на Регионалното управление на образованието е изискал от директорите на двете училища, в които са учили починалото момиче и пострадалото момче, да осъществят директен контакт с родителите на ученици от двата класа и да ги помолят в домашна обстановка да поговорят с децата си за вредата от употребата на наркотици и последиците от прояви на насилие.

Целта, по думите на Златанов, е да се припомнят теми, „които са актуални и важни и които водят до тежки последствия“, като родители, учители и психолози да работят съвместно за въздействие върху поведението на децата.

"Изпратено е и писмо до директорите на всички училища на територията на областта, с препоръка да отделят време до края на седмицата и да разговарят с учениците за добродетелите и ценностите, както и за опасностите, които крият наркотиците и насилието", каза още Златанов.

Пред журналисти директорът на ОД на МВР Илия Тупаров съобщи, че се подобрява състоянието на 16-годишното момче, пострадало при инцидента. Той допълни, че децата са закупили наркотик LSD преди около месец чрез приложението „Телеграм“.

„Жалкото е, че от 17:30 ч. е започнал купонът, имало е много шум и никой не е подал сигнал, за да реагираме своевременно“, каза още Тупаров. Директорът на полицията в Благоевград коментира, че децата са били изключително интелигентни и са участвали заедно в театрална група.

Повдигнаха обвинение на младеж след смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград

От прокуратурата съобщиха, че е повдигнато обвинение на 20-годишен мъж за умишлено убийство във връзка със смъртта на 16-годишното момиче. С постановление на Окръжна прокуратура-Благоевград обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в Окръжния съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Във връзка със случая министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира, че институциите ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението.

Той подчерта необходимостта от участие на образователните структури и цялото общество и допълни, че се създава организация за различни инициативи за превенция.