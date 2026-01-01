Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Момчето е настанено в болница с тежки травми.

Около 00:03 часа на 24 май е получен сигнал, че пред жилищен блок в ж.к. "Струмско" в Благоевград лежи момиче в безпомощно състояние. Пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили, че момичето, което е непълнолетно, е починало.

При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда полицаите са открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота, допълват от полицията в Благоевград.

Момчето е транспортирано в "Пирогов" рано тази сутрин с височинна травма. Проведени са подробни прегледи и изследвания от мултипрофилен екип специалисти. Тийнейджърът е настанен в Детската реанимация на "Пирогов" с политравма. Лекарите правят всичко, което е необходимо.

Задържани са двама младежи, чиято съпричастност по случая се установява, като единият от тях е бил в апартамент в жилищната сграда във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в Благоевград. По първоначална информация, младежите са употребили наркотично вещество, допълват от полицията.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура.

Вътрешният министър Иван Демерджиев изрази надежда това да е последният тъжен празник.

"Днес е един от най-хубавите български празници, зареден с много позитивни емоции и поводи за национална гордост! Той за съжаление беше помрачен от поредната трагедия! Загубихме живота на дете, а друго се бори за живота си! Всички ние - държавата, родители, учители, сме длъжни да обединим усилията си, защото не можем да си позволим да губим децата си по този начин! Длъжни сме да им дадем пример, посока, ценности и сигурност!", написа Демерджиев.

"Надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин! Ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците и хората, които ги разпространяват и ще спечелим тази борба, защото тя е борба за живота и бъдещето на децата ни!", написа той.