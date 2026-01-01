Абдул Карим търси шанс да продължи лечението си, докато очаква решение, което може да определи бъдещето му в България.

На 25 години той води две битки едновременно. Едната е с рака. Другата – с времето и институциите. След като напуска Сирия в търсене на лечение, днес животът му зависи не само от лекарите, но и от това дали ще получи правото да остане там, където може да бъде лекуван.



"Имам много мечти, но първо трябва да съм жив, за да ги сбъдна", споделя Карим.



Преди две години съдбата го среща с Виктор Лилов – правозащитник, който научава за случая му, докато Абдул е задържан в Бусманци.



"Получих информация от моите приятели там, че има момче, което е болно от рак, и което няма достъп до лечение. Това ме притесни. Организирах среща с това момче. И след като го видях, разбрах, че ситуацията не е добра.", разказва Виктор.

Абдул разказва за престоя си в затвор в Сирия.

"Докато е в затвора здравословното му състояние започва да се влошава.След освобождаването му лекарите установяват тежкото заболяване. В Сирия лечение няма. Семейството продава имущество, за да потърси помощ в Турция.", казва Виктор.

След пристигането си у нас Абдул започва лечение. Но днес битката продължава. Той има две големи мечти - едната е да види море, а другата да завърши средното си образование.

Освен с болестта, Абдул продължава да се бори и с несигурността около бъдещето си в България. Защо случаят му продължава да е в процедура.

Докато чака решението на институциите, Абдул продължава да чака и нещо друго. Шанс да продължи лечението си. За новия курс терапия отново се събират дарения. Повече информация за кампанията и начините за подкрепа ще откриете на сайта ни.