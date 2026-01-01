БСП подкрепя Илияна Йотова за следващ кандидат за президент, обяви председателят на партията Крум Зарков след заседание на Изпълнителното бюро. Той определи подкрепата като „логично и последователно действие в контекста на българската политика, изпълнена с изненади“.

Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори, като кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет.

Подкрепата за Йотова

„Изпълнителното бюро я поздравява за нейния кураж и еднозначно застава зад нейната кандидатура“, каза лидерът на БСП. „Това е наш дълг и наша ясна мисия, като се има предвид богатата и успешна история, която БСП и Илияна Йотова имат през годините. Илияна Йотова не е предавала БСП и БСП няма да я предаде“, добави Зарков.

Според него Йотова се е доказала като „един от най-подготвените политици в България, който умее да отстоява собственото си мнение, но и да създава условия за консенсус“. По думите на Зарков, ако бъде избрана за държавен глава, Йотова би била „необходимият коректив, който не търси самоцелно противопоставяне“.

От БСП посочиха още нейния международен опит и дългогодишната ѝ работа като евродепутат като едни от основните ѝ качества. Според социалистите Йотова притежава и „необходимата чувствителност към социалните теми“ и последователно е отстоявала правата на жените.

На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на партията, който да утвърди формата на участие, съобщи още председателят на БСП.

Кандидатът за вицепрезидент

На въпрос дали партията има изисквания към избора на кандидат за вицепрезидент, Зарков заяви, че БСП ще коментира конкретни имена, след като бъдат официално обявени.

„Отнасяме се с уважение към всички възможни кандидатури. Очакваме сериозен разговор за институцията президентство и се доверяваме на Илияна Йотова в следващите ѝ стъпки“, каза той. По думите му партията е готова да бъде полезна, ако бъде потърсена.

Централата на БСП

Зарков коментира и казуса с централата на БСП на ул. „Позитано“ 20 в София след изказване на регионалния министър Иван Шишков (бел. ред.: че БСП ще трябва да освободи сградата). Зарков посочи, че социалистите ще търсят открит диалог с институциите.

„Не искаме повече от това, което ни се полага, но ще защитаваме в рамките на закона необходимото, за да функционираме като политическа сила“, заяви Зарков.

По думите му ще бъдат обсъдени възможните решения в рамките на законовите процедури. Той подчерта, че адресът на партията остава „Позитано“ 20 и изрази надежда това да бъде запазено и занапред.