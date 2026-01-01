Спипаха над 600 грама наркотици в столичния квартал „Люлин“ при спецакция, съобщиха от МВР.
МВР
При акцията е заловен 39-годишен мъж. Извършено е претърсване на адрес в квартала.
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Открити са различни по вид вещества, разпределени в полиетиленови пликове и пластмасови кутии, както и шест електронни везни.
МВР
Назначената експертиза е установила, че иззетите вещества са 314 грама кокаин, 271 грама метамфетамин и 16 грама фентанил - общо 601 грама наркотични вещества.
МВР
На мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа.