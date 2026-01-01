Активното участие на гражданите в наскоро произведените в Русия избори за Държавна дума и резултатите от предизборната кампания за пореден път са демонстрирали сплотеността на руското общество пред значителните исторически предизвикателства, заяви руският президент Владимир Путин по време на първото заседание на новия състав на Държавната дума, предаде ТАСС.

„Уважаеми колеги, преди няколко дни обсъдихме с лидерите на парламентарните партии резултатите от произведените и тяхното значение за страната. Искам отново да повторя, че както високата избирателна активност, така и резултатите отново потвърдиха устойчивостта на нашата политическа многопартийна система, единството на народа пред историческите предизвикателства“, подчерта Путин.

„Хората гласуват за своята страна, за Русия, те показаха решимостта си да се борят за родината и за нашето бъдеще“, допълни президентът.

„Разбира се, разчитам, че и в новия състав на парламента ключовите за страната и за нашия народ решения ще се вземат със солидарна консолидирана подкрепа на всички парламентарни партии и депутати, защото всички ние сме съмишленици и съратници в основното – в стремежа към успех, сигурност и разцвет на нашата родина“, заяви Путин.

Същевременно руският президент приветства депутатите, излъчени след проведените в контролираните от Русия украински територии.

„Символично е, че в деня на повторното присъединяване (днес се навършват четири години от обявеното от Русия присъединяване към нейна територия на украинските Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област - бел. ред.) към работата на Държавната дума за първи път пристъпват депутати от нашите четири исторически региона. Днес те са с нас в тази зала. Нека ги приветстваме“, заяви президентът. Според него изборът на жителите на въпросите области да се присъединят към Русия след референдум е бил ясен и той е бил законен от гледна точка на международното право.