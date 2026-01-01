Двама мъже са задържани след напрежение на Паметника на Свободата на връх Шипка, съобщиха от полицията. Един от арестуваните е кандидатът за президент доц. Георги Димов, това стана ясно от публикувано видео в профила му във Facebook.

На 29 септември, във връзка с получен сигнал, затова че група лица не позволява на работници, работещи на Паметника на Свободата на връх Шипка, да си тръгнат, на място са изпратени полицейски служители на РУ-Казанлък.

След многократни разпореждания от страна на полицейските служители, две лица са отказали да изпълнят разпорежданията. Същите са били задържани за срок до 24 часа - мъж на 55 и мъж на 56 години.

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От кадри, публикувани в социалните мрежи, стана ясно, че един от задържаните е доц. Георги Димов, който е кандидат за президент. В поста е описано, че той е влязъл в остър спор с техническия ръководител на обекта Лъчезар Лалов относно ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка.

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Доц. Димов е поставил въпроса защо ремонтът ще продължи и след 2027 г., когато се навършват 150 години от Шипченската епопея. В публикацията пише още, че двамата са оспорили и данните за посещаемостта на честванията на 3 март.

По случая в Районното управление в Казанлък са образувани две досъдебни производства – за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, изразяващо явно неуважение към обществото, и за противозаконно пречене на орган на властта да изпълни задълженията си по служба, в случая във връзка с отказа да бъдат изпълнени полицейските разпореждания.

Консервационно-реставрационните дейности по Паметника на свободата на връх Шипка започнаха на 3 септември. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни, считано от откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво на строежа, като предвид специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия, срокът е разположен в периода от 1 април до 31 октомври в три последователни календарни години.