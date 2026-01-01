Министърът на културата Евтим Милошев обясни по време на днешния парламентарен контрол каква част от Паметника на свободата на връх Шипка ще бъде закрита и за какъв период ще бъде ограничена видимостта към него по време на изпълнението на реставрационните и консервационните дейности. Думите му бяха в отговор на въпрос от Ангел Янчев и Кръстю Врачев от „Възраждане“.

Съгласно предоставената от националния парк-музей „Шипка–Бузлуджа“ информация, одобреният инвестиционен проект за обекта „Реставрация и консервация на фасадите на Паметника на свободата на връх „Шипка“ съдържа проектна част „План за безопасност и здраве“, включително отделен раздел „ПБЗ – фасадно скеле“, в който са определени конфигурацията на скелето, начинът на неговото анкериране и изискванията към работното скеле, каза министърът.

Предвиденото фасадно скеле е с площ 2180 кв. м. По становище на проектантите то следва да бъде покривано със специално винилово покритие със същата площ. Покритието е предназначено както за защита на работещите при неблагоприятни атмосферни условия, така и за защита на фасадите на паметника в периодите, в които по тях не се извършват строително-реставрационни дейности. В количествено-стойностната сметка, в раздел „Скеле“, е предвидено петкратно опаковане на скелето, съобразено със специфичните атмосферни условия и честите силни ветрове в района на връх Шипка.

По думите не Милошев предвиденото покриване на скелето представлява необходима практическа мярка за осигуряване на безопасни условия на труд при специфичните условия на обекта. Височината и изложението на Паметника на свободата, характерните за района силни ветрове, ниските температури, валежите и резките промени в метеорологичните условия създават допълнителни рискове при извършването на строително-реставрационните дейности. Поради това покриването на скелето е предвидено като мярка за защита на работещите, както и на фасадите на паметника, в зависимост от конкретните условия и етапа на изпълнение.

„Що се отнася до конкретната продължителност на периодите, през които скелето ще бъде покрито, както и до времевото разпределение на предвиденото петкратно опаковане, тази информация се съдържа в линейния график, който е част от техническото предложение на изпълнителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Съгласно предоставената от възложителя информация изпълнителят е посочил линейния график като конфиденциална информация – търговска тайна, с декларация по Закона за обществените поръчки. Съгласно същата разпоредба информацията, посочена от участника като конфиденциална, не се разкрива от възложителя“, каза Милошев.

Поради това по думите му не може да бъде посочен конкретен общ период, изразен в дни или години, през който видимостта към Паметника на свободата ще бъде ограничена, вследствие на покриването на фасадното скеле. Следва да се има предвид също, че срокът за изпълнение на строително-реставрационните дейности не съвпада с периода, през който скелето ще бъде покрито, каза министърът. По думите му от предоставената информация не следва, че виниловото покритие ще бъде поставено непрекъснато за целия срок на строителството, а напротив – предвиденото петкратно опаковане предполага отделни периоди на покриване, съобразени с етапите на строителния процес, техническата необходимост, изискванията за безопасност и конкретните атмосферни условия.

„Поради това не може да се приеме, че Паметникът на свободата ще бъде изцяло закрит и невидим през целия период на ремонта. Продължителността и конкретните периоди на покриване на скелето ще зависят от хода на строително-реставрационните дейности и условията, при които те се извършват“, каза още Милошев.