Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната, съобщи пред журналисти в село Царева ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерждиев, който е на място във връзка със снощните взривове във военните складове на "ЕМКО" край дряновското село Горни Върпища. Ще бъдат дадени съответните предписания, допълни той.

Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, заяви Демерджиев и добави, че това е вторият инцидент в "ЕМКО", но е имало и други инциденти назад във времето.

Той подчерта, че тази дейност е достатъчен източник на опасност, за да се неглижират каквито и да било мерки. По думите му след като стопаните на подобни обекти не могат да направят необходимото и е очевидно, че се допускат нарушения - държавата ще направи необходимото.

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Всяка една възможност да се стигне до това възпламеняване ще бъде проверена, както се проверява и по предходния случай в село Белица, каза още вътрешният министър. Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато мнозина от работещите с взривни вещества допускат нарушения на протоколите, тогава едното не изключва другото, коментира той. Демерджиев подчерта, че компаниите са длъжни да правят всичко максимално отговорно, а ако има външна намеса, дълг на институциите е да установят това и да съберат необходимите доказателства.

На въпрос дали ще има промени в законодателството във връзка с тази дейност Иван Демерджиев отговори, че по време на проверките, ако се установят пропуски в действащия режим, те ще бъдат отстранени.

Всичко, което е съхранявано в склада в Горни Върпища, е установено още вчера от служители на място, посочи Демерджиев. Той отбеляза, че проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително след предходния инцидент в село Белица.

В момента говорим за една комплексна проверка по всички възможни параметри, касаещи начина на съхранение на тази продукция и суровини за изработването ѝ, коментира министърът. Иван Демерджиев допълни, че е необходимо много прецизно обследване по отношение на охраната, защото очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде – не заради ситуацията в България, а заради ситуацията в целия регион.

Не бива да се правят спекулации към този момент, подчерта Демерджиев и посочи, че ще бъде направено всичко възможно да се изяснят всички факти. Правим ясна разлика между настоящия и предходния случай, каза още той и отбеляза, че при предходния инцидент събитията са настъпили в работещо предприятие, в светлата част на деня и при различни обстоятелства. Настоящият случай наподобява други инциденти, възниквали в складове, в които за определен период не е имало нито товаро-разтоварни дейности, нито посещения от страна на служители, каза министърът и допълни, че се проверяват всички обстоятелства и в момента, в който има ясна версия, тя ще бъде сведена до знанието на обществеността.

На въпрос дали трябва да бъде свикан Консултативният съвет по национална сигурност (КСНС) Иван Демерджиев отговори, че всички държавни служби са на място и кризата в момента се управлява непосредствено до самото предприятие. Странно е да се задават подобни въпроси, тъй като сме ставали свидетели многократно как подобни кризи се управляват кабинетно от ведомствата, коментира той. Не смятам, че към този момент може да бъде направено нещо повече от вече предприетото, заяви министърът.

Той посочи, че следващата стъпка е именно националното обследване на складовете за боеприпаси. Необходимо е да обърнем изключително внимание на фактите и да дадем ясни и категорични предписания на стопаните на тези обекти. Въпросът ще бъде обсъден на национално ниво, изтъкна вътрешният министър и подчерта, че нивото на охрана трябва да бъде повишено навсякъде.

Във връзка с настоящия случай Демерджиев допълни, че цялата информация от охранителните камери на дружеството е свалена от служители на МВР. Тя ще бъде анализирана максимално подробно, анализирани ще бъдат и записите от всички камери в района. В случая DVR устройството е запазено, но трябва да се помисли как подобна информация да бъде съхранявана на повече от един носител, отбеляза министърът и изрази мнение, че нивото на сигурност във всеки един аспект в подобни обекти не е задоволително.

По думите му има локални единични пожари след взривовете в складовете край Горни Върпища, които не се разпространяват.