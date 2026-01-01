Пожар избухна в склад за боеприпаси на "ЕМКО" в района на село Царева ливада, съобщава БНТ.

Управителят на военния завод Славчо Димиев потвърди за БНТ, че в склада, който се намира на около 4 - 5 км от населеното място тази вечер е избухнал пожар. По негови данни няма опасност за служителите.

В помещението се съхраняват боеприпаси и барути.

Информация за пожара потвърди пред БТА и областният управител на Габрово Кристина Сидорова. По думите ѝ гори склад за боеприпаси на „ЕМКО“ в дряновското село Горни Върпища, община Дряново.

„Няма данни за жертви“, посочи областният управител.

Живущите в района са чули и взривове. Към този час няма информация за пострадали хора.

Най-близкото населено място се намира на повече от километър от склада, съобщиха от МВР. Към момента няма опасност за хората в района.

Три екипа на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" следят ситуацията на място.

Районът е отцепен.

Пожарът, който се вижда и от Велико Търново, е избухнал около 23:20 часа в склад на военния завод, разположен между Трявна и Царева ливада.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов съобщи, че към момента няма огнища на територията на общината и призова хората да запазят спокойствие.

„Кметовете на с. Шемшево, с. Буковец и с. Пушево са обходили районите около населените места. На територията на община Велико Търново няма огнища. Районът е проверен и от пожарната.

Поддържам постоянен контакт с двете съседни общини Трявна и Дряново, с кметовете на населените места, както и с пожарната.

Моля, без паника“, заяви Даниел Панов.

На 10 август пожар и серия от експлозии избухнаха в склад за боеприпаси на площадката на „ЕМКО“ край село Белица, община Трявна.