Британският принц Хари разказа, че след края на военната си кариера е почувствал, че губи не само професията си, но и част от своята цел и идентичност, предаде ДПА, като се позова на Пи Ей Медия.

Херцогът на Съсекс се включи чрез видеовръзка в заседание на Военния комитет на НАТО в Брюксел в качеството си на основател на игрите "Инвиктус“. Хари служи десет години в британските въоръжени сили, преди да приключи военната си кариера през 2015 г.

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"Когато свалих униформата, имах чувството, че съм загубил не просто професия, а част от целта и идентичността си“, заяви той. "Имах късмет. Разполагах с друг начин да служа“, добави той.

Принцът създаде игрите "Инвиктус“ през 2014 г. в подкрепа на ранени и заболели действащи военнослужещи и ветерани. Пред военните ръководители той подчерта необходимостта същото внимание, което се отделя за подготовката на хората за служба, да бъде насочено и към живота им след напускането на въоръжените сили.

"Трябва също толкова сериозно да мислим за това какво се случва с тях, след като приключат службата си, особено когато се завръщат ранени или болни“, каза Хари.

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Той изтъкна и значението на семействата на военнослужещите, чийто принос по думите му рядко получава необходимото признание.

Хари направи паралел между мисията на НАТО и тази на "Инвиктус“, като подчерта, че зад военния потенциал на Алианса стоят хората, които доброволно постъпват на служба, обучават се, участват заедно в мисии и впоследствие се завръщат към цивилния живот.

"Силата на един съюз не може да се измерва единствено със силите, които е способен да разгърне. Тя трябва да се измерва и чрез хората и обществата, в които тези военнослужещи се завръщат“, заяви херцогът.

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По думите му "Инвиктус“ е много повече от спортна надпревара. "Спортът е един от нашите инструменти. Мисията ни е много по-голяма. Възстановяваме чувството за цел. Възстановяваме увереността. Укрепваме семействата и общностите. Помагаме на ветераните отново да намерят своето място в обществото“, каза той.

Хари се оттегли от задълженията си на действащ член на британското кралско семейство през 2020 г. През 2021 г., след като за постоянно се премести със съпругата му Меган в САЩ, баба му, покойната кралица Елизабет Втора го лиши от почетните му военни звания и кралските му патронажи.

След завръщането си във Великобритания миналия месец Хари се подготвя и за следващото издание на игрите "Инвиктус“, което ще се проведе в Бирмингам догодина.