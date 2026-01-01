Принц Хари заяви, че е трябвало да се „пречисти“ от миналото си, преди да има деца, като разкри трудностите, свързани с бащинството и чувството за отчуждение, което е изпитал към сина си Арчи, докато съпругата му Меган Маркъл е била бременна. Херцогът на Съсекс говори и за опита си с терапията, като посочи, че е осъзнал нуждата да се справи с „неща от миналото“, преди да стане родител.

Изказването бе направено по време на събитие за бащинството, организирано от Movember (Международна благотворителна кампания и организация за мъжко здраве) в Мелбърн, като част от четиридневната му визита в Австралия заедно с Меган. Хари подчерта, че целта му е да бъде „най-добрата версия“ на себе си за децата си Арчи и Лилибет, като определи бащинството като най-важната роля в живота на един мъж.

Хари присъства на събитието без Меган, която нямаше публични ангажименти в този ден. Децата им останаха в Калифорния.

Той се срещна с поддръжници на благотворителната организация за мъжко здраве Movember на стадион „Уитън Овал“, тренировъчна база на австралийския футболен клуб „Уестърн Булдогс“.

При пристигането му домакините му подариха персонализирани мини екипи с имената на Арчи и Лилибет.

Размишлявайки върху терапията преди раждането на децата си, Хари заяви:

„От гледна точка на терапията човек иска да бъде най-добрата версия на себе си за децата си. Знаех, че има неща от миналото, с които трябва да се справя, за да се подготвя да ги преодолея.“

В разговор на сцената с глобалния директор по изследванията в Movember д-р Зак Сайдлър, той каза:

„Разговори, които днес се водят в семействата между родители и деца, никога не са съществували между мен и моите родители.“

Хари коментира и променящите се роли на родителите:

„Децата ни са нашето подобрение. Не съм бил възпитан така, но това е моето виждане.“.

Той добави, че родителите днес неизбежно се стремят да подобряват начина, по който отглеждат децата си в съвременния свят.

„Без осъждане, без обвинения. Всеки родител има свой личен опит и естествено иска да го направи по-добър“, каза той.

Херцогът отбеляза, че мъжете често изпитват емоционална дистанция в началото на бащинството:

„Със сигурност се чувствах откъснат, защото жена ми носеше детето, а аз просто наблюдавах.“

Той добави, че се е научил да обръща внимание на собствените си емоции след раждането на децата си и сподели, че прегръдките със сина му Арчи често са били свързани с силна емоционална реакция.

Хари определи бащинството като „най-важната роля в живота“.

Той също така отбеляза, че е щастлив да може да работи от вкъщи, като допълни с усмивка, че по време на пандемията от COVID-19 работата от дома е била предизвикателство с малки деца около него.