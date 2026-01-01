Хари и Меган се завръщат във Великобритания с децата си за първи път от четири години, като принцът ще присъства на събитие, свързано с „Invictus Games“ следващия месец.
Според информация в медиите, принц Хариrr се очаква да доведe и децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет – на рядко посещение във Великобритания.
Prince Harry and Meghan are expected to visit the UK next month with their children, Archie and Lilibet, marking the family's first trip to Britain in four years, according to British media reports.— AE News (@aenewsEnglish24) June 18, 2026
The visit will coincide with an event marking one year until the Invictus Games… pic.twitter.com/9OkrXwMCKo
Децата не са виждали лично дядо си, крал Чарлз III, от последното им посещение във Великобритания през юни 2022 г., по време на честванията на платинения юбилей на кралица Елизабет II. Меган също не е била на продължително посещение в страната от погребението на покойната кралица през септември същата година.
Meghan Markle returning to UK with Archie and Lilibet as Harry gets his way https://t.co/f6UxTecEte— The Gers (@TheGers5) June 17, 2026
Isn't this event meant to be ALL about the veterans and not about Markle and her husband!!
Според източници Хари е доволен от договореностите по сигурността и планира пътуването от Калифорния заедно с децата си. Все още обаче няма яснота дали семейството ще се срещне с краля по време на визитата.
Harry and Meghan 'are returning to the UK with their children for the first time in four years' as prince attends Invictus Games event next month https://t.co/TYXBbee5fv— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 17, 2026
Бъкингамският дворец е отказал коментар по темата, като въпросите около сигурността се разглеждат като отговорност на Министерството на вътрешните работи. Очаква се решение по обжалването на Хари относно охраната му.
През последните години отношенията между Хари и кралското семейство са обтегнати, включително след интервюта, документални продукции и мемоарите му. Въпреки това се съобщава за опити за подобряване на отношенията, включително кратка среща между Хари и краля през миналата година.
Събитието „Invictus Games“ е спортна инициатива за ранени и ветерани военнослужещи, основана от принц Хари.