Принц Хари и Меган Маркъл
Принц Хари и Меган Маркъл / Gulliver/Getty Images

Хари и Меган се завръщат във Великобритания с децата си за първи път от четири години, като принцът ще присъства на събитие, свързано с „Invictus Games“ следващия месец.

Според информация в медиите, принц Хариrr се очаква да доведe  и децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет – на рядко посещение във Великобритания.

Децата не са виждали лично дядо си, крал Чарлз III, от последното им посещение във Великобритания през юни 2022 г., по време на честванията на платинения юбилей на кралица Елизабет II. Меган също не е била на продължително посещение в страната от погребението на покойната кралица през септември същата година.

Според източници Хари е доволен от договореностите по сигурността и планира пътуването от Калифорния заедно с децата си. Все още обаче няма яснота дали семейството ще се срещне с краля по време на визитата.

Бъкингамският дворец е отказал коментар по темата, като въпросите около сигурността се разглеждат като отговорност на Министерството на вътрешните работи. Очаква се решение по обжалването на Хари относно охраната му.

През последните години отношенията между Хари и кралското семейство са обтегнати, включително след интервюта, документални продукции и мемоарите му. Въпреки това се съобщава за опити за подобряване на отношенията, включително кратка среща между Хари и краля през миналата година.

Събитието „Invictus Games“ е спортна инициатива за ранени и ветерани военнослужещи, основана от принц Хари.

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