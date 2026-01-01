Двама души загинаха при експлозия в пристройка към фабрика за фойерверки в Централна Италия, съобщи противопожарната служба.

Телата на жертвите са открити сред останките на сградата, съобщи говорител на пожарната, без да даде повече подробности. При експлозия в същата фабрика през юли 2023 г. загинаха трима души.

Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Rieti: due morti https://t.co/1bAgGVWMeH pic.twitter.com/H3iSQEBYe8 — Repubblica Roma (@rep_roma) July 8, 2026

Италиански медии съобщиха, че едната жертва е служител на предприятието в провинция Риети, на около 70 километра североизточно от Рим.

Другата жертва е жена, която се е намирала в близост до мястото на взрива. По информация на медиите експлозията е станала в пристройка, където се е съхранявал барут.

Разпространени от пожарната снимки показват, че сградата е напълно разрушена.