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Двама души загинаха при експлозия в пристройка към фабрика за фойерверки в Централна Италия, съобщи противопожарната служба.

Телата на жертвите са открити сред останките на сградата, съобщи говорител на пожарната, без да даде повече подробности. При експлозия в същата фабрика през юли 2023 г. загинаха трима души.

Италиански медии съобщиха, че едната жертва е служител на предприятието в провинция Риети, на около 70 километра североизточно от Рим.

Другата жертва е жена, която се е намирала в близост до мястото на взрива. По информация на медиите експлозията е станала в пристройка, където се е съхранявал барут.

Разпространени от пожарната снимки показват, че сградата е напълно разрушена. 

БГНЕС
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