Министерството на вътрешните работи е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, съобщиха от ведомството.

От МВР посочват, че българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски“.

В писмо до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва:

„В хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.“

В документа се казва още:

„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания.“

От МВР уточняват, че са в готовност да окажат съдействие на OFAC, като предоставят информацията и материалите, с които разполагат, когато това бъде необходимо във връзка с прилагането на санкциите по Глобалния закон „Магнитски“.

Глобалният закон „Магнитски“ позволява на САЩ да налагат санкции на чуждестранни граждани и организации, за които има данни за тежка корупция или нарушения на човешките права. Санкциите включват блокиране на активи и ограничения за достъп до американската финансова система.