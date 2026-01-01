Трети ден продължават сигналите за бомби в институции в страната.

В Областната администрация и в Общината в Ловеч са получени сигнали за поставени взривни устройства, съобщиха от полицията.

Сигналите са пристигнали на имейлите на двете институции около и малко след 10:30 часа.

Полицейски екипи извършват проверка и обследване на сградите. След приключването им по преценка на ръководителите на съответните институции ще бъде възобновена или не работата им.

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В Областната администрация в Търговище е получен сигнал за поставено взривно устройство. Имейлът е постъпил в 10:23 часа. Това каза главният секретар на институция Тодорка Танева.

Предприети са незабавни мерки - уведомени са органите на полицията. Служителите и гражданите своевременно са изведени от сградата. В нея са помещават и други организации и структури - Пресклубът на БТА, офиси на КНСБ, на Комисията за защита от дискриминация и други.

Полицията проверява сградата. Извършен е оглед съгласно процедурата за такива случаи. На място пристигна и екип на Спешна помощ. Няма открито взривно устройство. Служителите възобновиха работа.

Редица сигнали за бомби в съдилища и институции в страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

От Областната дирекция на МВР в Търговище допълниха, че към момента за сградите на други институции в областния град не са получавани подобни сигнали.

Сигнал за поставено взривно устройство, получен на имейл, доведе до незабавна евакуация на всички граждани и работещи в сградата на Областната администрация в Стара Загора. Това съобщиха от администрацията.

Екипи на Областна дирекция на МВР и пожарната работят на терен, е посочено още в съобщението. Сигнали за поставени взривни устройства са получени и в институции в Разградско, извършени са проверки. Това каза говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

"В 10:20 часа е получен сигнал в Община Лозница, а в 11:30 часа в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)-Разград", посочи Георгиева. След извършване на проверки работният процес в сградите на институциите е възстановен.

БТА

Нова заплаха за поставено взривно устройство е получена в Кюстендил. Този път заплахата е към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), казаха за БТА от полицията в града. Агенцията се помещава в сградата на Областната администрация в Кюстендил, където работят и служители на други държавни институции.

Това е трети ден, в който се получават сигнали за взривни устройства, като при предишните дни такива са получили съда, прокуратурата, Агенцията по приходите и социална служба. Това каза говорителят на дирекцията на полицията Катя Табачка. Тя уточни, че сигналите се получават по електронна поща.

Досега сградите, за които е имало сигнали са били проверени, при огледите не са били открити взривни устройства и институциите са възстановили работата си.

Полицейски екипи извършиха проверка в сградата на Областната администрация в Сливен след сигнал за поставено взривно устройство, получен в 11:11 часа на официалната електронна поща на институцията. Проверени бяха всички помещения в сградата, сред които и пресклубът на БТА.

За трети пореден ден в Монтана е получен сигнал за поставено взривно устройство в обществена сграда. Към 10:40 на имейла на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, чиито клон се помещава в сграда в центъра на Монтана на улица „Юлиус Ирасек“ №4, е пристигнало съобщение за взривно устройство.

Полицията веднага е извела служителите от сградата, в която освен ИАРА се помещават и други държавни служби и институции - Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Регионална лаборатория-Монтана към Изпълнителната агенция по околната среда и водите, клона на ДЗИ, в същата сграда се намират и офиси на частни фирми.

Всички работещи в сградата са изведени навън и е направено претърсване. Взривно устройство не е открито и скоро служителите ще се върнат на работа.

На сигнал за поставено взривно устройство в сградата на Община Шумен са се отзовали полицаи, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

„Заплахата е получена на имейл адрес. Съобщението е предадено към полицейското управление в Шумен в 10:45 часа. На място са екипи, които извършват проверки в помещенията на общината“, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.