Подадени са редица сигнали за бомби в съдилища и институции в страната.

Сигнал за бомба е получени във всички съдебни палати в област Бургас. Евакуират се граждани и служители.

БТА

За днешния ден е насрочено заседание за фаталната катастрофа в "Слънчев бряг". Към момента заседанията са отменени.

Сигнал за бомба в съда в Бургас преди делото за фаталната катастрофата с АТВ в „Слънчев бряг“ (СНИМКИ)

В три институции в Ловеч - Съдебната палата, Националната агенция за приходите (НАП), която се помещава в сградата на Областната администрация и Общината, са получени сигнали за поставени взривни устройства.

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Работещите в Окръжния съд, Административния съд и прокуратурата в Разград са изведени от сградата заради имейли с бомбени заплахи. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева.

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Мейлите със заплахите са изпратени около 9:30 часа по електронната поща на Окръжен и Районен съд. Районът е отцепен и е задействана процедурата за реагиране в такива ситуации. Извършват се проверки. Заплахи са отправени към съда, прокуратурата и болници в страната.

БТА

Сигнали за бомби са подадени още в съдилищата Варна и Плевен. Сигнал за поставено взривно устройство затвори съдебната палата в Ямбол. Той е получен около 9:38 часа тази сутрин.

Евакуирани са незабавно всички служители, магистрати и граждани от сградата, в която се помещават районните и окръжния съд и прокуратурата. На мястото има полицейски служители. Сигналът е постъпил по електронната поща, като подобни зловредни имейли са получени и в съдебните палати в други градове, казаха още от полицията в Ямбол.

БТА

Съдии, прокурори и съдебни служители са изведени от Съдебната палата в Смолян заради сигнал за поставено взривно устройство. На електронната поща на прокуратурата, около 9:38 часа, е постъпило писмо със заплаха, че в сградата е поставена бомба, която ще експлодира след два часа.

БТА

Екипи на МВР извършиха проверки в сградите на Административния съд в Стара Загора, Съдебната палата в Стара Загора и Община Казанлък.

При огледите не са открити съмнителни предмети или устройства.

Служители на съда и прокуратурата в Търговище бяха изведени от сградата на Съдебната палата заради сигнал за взривно устройство. За сигнала потвърдиха и от полицията, и от пресслужбата на Окръжния съд.

БТА

Полицейски служители започнаха проверки. Административният ръководител на Окръжния съд Татяна Даскалова е освободила служителите на институцията до 12:30 часа. До тогава се очаква да приключат проверките.

БТА

В Плевен тази сутрин са постъпили сигнали за поставени взривни в сградите на прокуратурата и болница. Това съобщи зрегионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова.

Тя допълни, че незабавно са предприети всички действия по установения ред. Районите са обезопасени, извършват се проверки от специализирани екипи.

На сигнал за бомба в сградата на Община Шумен са се отзовали полицаи. „В случая е постъпил сигнал чрез електронната поща в Община Шумен. Сигналът е предаден и в полицията. Има утвърдени правила и процедури за действие. Помещенията са проверени. Работният процес продължава“, уточниха от полицията.

Във Варна са получени пет злоумишлени сигнала за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на полицията в крайморския град.

Първият сигнал е получен на служебна поща в Областната администрация в 9:27 часа. След извършена проверка по сигнала не е установено наличие на реална заплаха. Служителите са били евакуирани и ще се върнат на работа в 12:30 часа, съобщиха от областната управа.

По-късно - в 10:37 часа, е получен сигнал и в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна, там в момента се извършват проверки.

От полицията добавиха, че сигнали са подадени и към Община Варна, Районния и Окръжен съд в града. В сградите на трите институции се извършват проверки.

Сигнали за поставени взривни устройства в сградите на Съдебната палата, прокуратурата и общината в Силистра са получени в Областната дирекция на МВР. Служителите на институциите са били временно евакуирани, сградите са проверени, като не са открити устройства. Сигналите са получени в преди обед, а служители на реда са извършили проверки.

Служителите на две държавни институции - на прокуратурата и на съда, в Кърджали са били изведени от работните им места след сигнали за взривни устройства, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Първият сигнал е бил получен на пощата на следствието, което се помещава в една сграда с държавното обвинение, в 9:54 часа. Час по-късно - в 10:54 часа, предупреждение е последвало и за Съдебната палата, в която се помещават Окръжният и Районният съд.

Заплашителни имейли са получени в прокуратурите в Елин Пелин, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Своге, Сливница, Костинброд, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Незабавно са предприети действия по утвърдения протокол. След извършените обстойни проверки, при които не са установени подозрителни предмети и вещи, работният процес е възстановен, допълват от дирекцията.

Бомбени заплахи са били отправени към сградата на Съдебната палата и към Общината в Хасково, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 10:00 часа на електронната поща на на прокуратурата в Хасково е получено едното предупреждение за поставено взривно устройство. За общинската администрация сигналът идва през Шумен.

Там е изпратен имейл със заплахата, в която се казва, че взривно устройство има поставено и в други общини, сред които и Хасково. Не е била извършвана евакуация на служители. След проверките и установяването на липса на опасност работата на институциите е продължила нормално, допълниха от полицията.

Проверява се сигнал за поставено впалата е отзривно устройство в сградата на съда в Пазарджик. Това съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Районът около съдебната цепен, а служителите са изведени извън сградата.

Сигнали за поставени взривни устройства са подадени и в съдебните палати във Велико Търново и Благоевград, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Поради постъпил сигнал за поставено взривно устройство на официалната електронна поща на Окръжния съд във Видин сградата на Съдебната палата временно е затворена за посетители, съобщиха от съда.

На място служители на компетентните органи извършват проверка по сигнала. Магистрати, съдебни служители и граждани са били евакуирани от сградата.

Служителите на Община Добрич бяха евакуирани заради сигнал за поставени взривни устройства в сградата, съобщиха от общинската администрация. Сигналът е получен около 11:00 часа, след като на телефон 112 е постъпила информация за получен имейл, в който се твърди, че в сградата на общината са поставени взривни устройства.

В изпълнение на стандартните процедури за сигурност достъпът до сградата е преустановен, а тя ще остане евакуирана до 13:00 часа, за да бъде извършен необходимият оглед от компетентните органи. След приключване на проверката общинската администрация ще възобнови работата си с граждани.

Във Варна са получени два злоумишлени сигнала за поставени взривни устройства, съобщиха от Областната дирекция на полицията в крайморския град.

Първият сигнал е получен на служебна поща в Областната администрация в 9:27 часа. След извършена проверка по сигнала не е установено наличие на реална заплаха. Служителите са били евакуирани и ще се върнат на работа в 12:30 часа, съобщиха от областната управа.

По-късно - в 10:37 часа, е получен сигнал и в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите във Варна, там в момента се извършват проверки.

Проверка не е установила взривни устройства или съмнителни предмети в сградата на Окръжната и Районната прокуратура в Габрово, след като на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 са постъпили сигнали за изпратени заплашителни електронни писма. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

По информация на полицията на 6 юли на служебните електронни пощи на Окръжната прокуратура и Районната прокуратура-Габрово са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства.

Незабавно са предприети необходимите действия, като е сформиран екип на Областната дирекция на МВР в Габрово, който е извършил обстойна проверка на сградата. При нея не са открити съмнителни предмети или устройства. За резултатите от извършените действия е съставен констативен протокол.

лед получен сигнал за поставено взривно устройство към 10:00 часа по електронната поща и по факса на Окръжната прокуратура в Монтана, сградата на Съдебната палата в града беше веднага затворена и претърсена от екипи на полицията, съобщи за БТА говорителят на Окръжния съд в Монтана Александрина Здравкова.

В Съдебната палата в Монтана се помещават Окръжният съд, Районният съд и Окръжната прокуратура на Монтана. Сградата се намира в центъра на областния град в близост до сгради на банки, нотариуси и до общинския пазар.

"Съдебната палата ще остане затворена до 13:00 часа. При претърсването не е намерено взривно устройство. За днешния ден в Районния и Окръжния съд в Монтана има насрочени съдебни дела, но нито едно от тях не е с обществена значимост", уточни Здравкова.