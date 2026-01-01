Царевицата е сред любимите храни през лятото - варена, печена или добавена към различни ястия. Освен с приятния си вкус обаче тя се отличава и с редица хранителни качества, които могат да я превърнат в добра част от балансираното меню.

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Царевицата е източник на фибри, които подпомагат нормалното функциониране на храносмилателната система и могат да допринесат за по-продължително усещане за ситост. Това я прави подходящ избор за хора, които се стремят към по-балансирано хранене.

В нея се съдържат и витамини от група B, които участват в нормалния енергиен метаболизъм и функционирането на нервната система. Царевицата доставя още фолат, витамин C и някои минерали, сред които магнезий и фосфор.

Жълтите сортове съдържат каротеноиди като лутеин и зеаксантин. Тези растителни съединения са част от естествените пигменти в храната и са свързвани с поддържането на нормалното зрение.

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Царевицата съдържа и антиоксидантни съединения, които помагат на организма да се справя с оксидативния стрес. Важно е обаче начинът на приготвяне да бъде съобразен с цялостния хранителен режим - варената или печена царевица без прекомерно количество масло, сол и добавки е по-лек избор от силно преработените продукти на основата на царевица.

Тя е и добър източник на въглехидрати, което я прави подходяща храна за набавяне на енергия. В същото време царевицата не трябва да се възприема като „чудодейна“ храна – най-голяма полза има, когато е част от разнообразно меню с достатъчно зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и източници на белтъчини.

През летните месеци варената или печена царевица е един от лесните начини да добавим повече растителни храни към ежедневното си меню - с вкус, аромат и редица ценни хранителни вещества.