Рибата тон е сред най-предпочитаните морски храни, а освен с отличния си вкус, тя впечатлява и с богатия си хранителен състав.

Препоръчва се умерената ѝ консумация като част от балансираното хранене, тъй като може да допринесе за по-добро здраве и добро общо състояние на организма.

Вишните - малки плодове с големи ползи: Защо е добре да ги включим в лятното меню

Рибата тон е отличен източник на висококачествен белтък, който подпомага изграждането и възстановяването на мускулите, като същевременно създава продължително усещане за ситост. Това я прави подходящ избор за хора, които искат да поддържат здравословно тегло или да намалят излишните килограми.

Сред най-ценните ѝ качества е съдържанието на омега-3 мастни киселини. Те са известни с благоприятния си ефект върху сърдечно-съдовата система, тъй като могат да помогнат за намаляване на нивата на триглицеридите, да ограничат възпалителните процеси и да подпомогнат нормалната работа на сърцето.

iStock/Getty Images

Консумацията на риба тон може да бъде полезна и за мозъка. Омега-3 мастните киселини участват в поддържането на когнитивните функции, концентрацията и паметта, а редовният им прием се свързва с по-добро функциониране на нервната система.

Рибата тон е богата още на витамин D, който е важен за здравината на костите и нормалното функциониране на имунната система. Освен това съдържа витамини от група B, включително витамин B12, който подпомага образуването на червени кръвни клетки и правилната работа на нервната система.

Тиквичките - леката лятна суперхрана с много ползи за здравето

В състава ѝ присъстват и ценни минерали като селен, фосфор, калий и магнезий. Селенът действа като мощен антиоксидант и подпомага защитата на клетките от оксидативен стрес, докато фосфорът и магнезият са важни за здравето на костите и мускулите.

При някои видове риба тон е възможно да се съдържат по-високи количества живак. Поради тази причина бременните жени, кърмачките и малките деца е добре да ограничават консумацията и да се придържат към препоръчителните количества.

Включена разумно в разнообразното меню, рибата тон може да бъде ценна част от здравословния начин на живот, като осигурява важни хранителни вещества и подпомага доброто състояние на организма.