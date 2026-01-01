Окръжната прокуратура в Бургас ще поиска вземане на мярка за нетклонение "задържане под стража" спрямо трима арестувани за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Това съобщиха от Апелативната прокуратура в Бургас.

Двама от задържаните са заемали ръководни длъжности във "Водоснабдяване и канализация-Бургас" ЕАД, уточниха от прокуратурата.

Обвинение е повдигнато и на четвърти човек, но към момента то не му е предявено, тъй като се намира извън страната.

От държавното обвинение посочиха, че участниците в групата са извършвали престъпни деяния на територията на Бургаска област, в периода от месец февруари 2024 година до 14 юли 2026 година. Един от обвиняемите е действал като техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реално отчитане на потребена вода.

От Окръжен съд - Бургас съобщиха, че днес следобед ще бъде разгледано искането на прокуратурата за "постоянен арест" спрямо трима от задържаните.

През последните седмици прокуратурата в Бургас съобщи за две отделни разследвания за длъжностни престъпления в местното водопреносното дружество. По разследването за организираната престъпна групата в края на юли Апелативна прокуратура - Бургас информира, че прокурори от Окръжна прокуратура – Бургас са си направили самоотвод по досъдебното производство. Самоотводите са уважени от висшестоящата прокуратура. В мотивите им никъде не се сочи връзка на прокурорите с лица, привлечени като обвиняеми по делото, каквито към настоящия момент няма, посочиха тогава от държавното обвинение.

Отново на 29 юли тази година временно изпълняващият функциите на главен прокурор Ваня Стефанова разпореди проверка от отдел "Инспекторат" при Върховната касационна прокуратура във връзка с публично изнесената информация, съдържаща данни за забавяне при движението на изпратеното по компетентност от Софийската градска прокуратура на Окръжна прокуратура – Бургас досъдебно производство, свързано с дейността на "ВиК Бургас".

Ден след това министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира казуса с делото за "ВиК Бургас", цитиран от пресцентъра на вътрешното ведомство. Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост, заяви той. По думите му има данни за нанесени щети за милиони евро на държавата. Министърът допълни, че разследването е достигнало до имената на преки участници в политическия живот на страната, а също и на връзки, които будят основателни съмнения за схема за пълнене на "черни партийни каси".