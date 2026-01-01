Окръжен съд –Бургас наложи постоянен арест спрямо Ц.М. и И.Б., обвиняеми в умишлена безстопанственост. Това съобщиха от обвинението.

Ц.М. и И.Б. са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления за това, че в периода от м. януари 2026 г. до м. юли 2026 г. в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството им на длъжностни лица и в съучастие помежду си - изпълнителен директор и служител по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ при „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД-Бургас (ВиК-Бургас), са предприели умишлени действия, довели до ощетяване на дружеството със сумата от 303 281 евро.

Прокуратурата поиска постоянен арест за двама служители на ВиК-Бургас заради щета от над 300 хил. евро

За посочените престъпления предвиденото по закон наказание е затвор от две до осем години.

Съдът прие, че събраните към този момент доказателствени източници позволяват да се направи обосновано предположение за вероятно участие на обвиняемите в престъплението, за което са обвинени.

Окръжен съд счете, че предвид тяхното служебно положение, съществува реална, а не хипотетична опасност да повлияят на разследването и да извършат престъпление, ако свободното им предвижване не бъде ограничено към настоящия момент.

Определението подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативен съд-Бургас.