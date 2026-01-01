Прокуратурата е привлякла като обвиняеми изпълнителния директор на ВиК - Бургас Цветан Мирчев и още един служител на дружеството.

Според обвинението Мирчев е разследван за умишлена безстопанственост, а вторият обвиняем - за съучастие под формата на помагачество. Двамата са задържани за срок до 72 часа. Очаква се в понеделник прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.

Тогава вероятно ще станат ясни и повече подробности около операцията на ГДБОП във ВиК – Бургас, проведена преди два дни. Разследването продължава.

13 души са задържани след мащабната акция на ГДБОП във ВиК – Бургас вчера. Сред задържаните са и директорът на дружеството Цветан Мирчев, както и ръководители на регионални подразделения. По първоначални данни операцията е свързана с разследване на предполагаеми корупционни практики.

Служители на ГДБОП влязоха в сградата на дружеството малко преди 9:00 часа сутринта в петък. Проверките продължиха близо седем часа, като бяха претърсени кабинетите на представители на ръководството и иззета значителна по обем документация.

Спецакция на ГДБОП в централата на ВиК-Бургас (СНИМКИ/ВИДЕО)

Според информация на общетвената телевизия разследването е насочено към подписване на документи с невярно съдържание, свързани с обществена поръчка и предполагаемо фиктивно извършени дейности.

Около 16:00 часа вчера служителите на ГДБОП напуснаха сградата, като отведоха за разпит и заместник-директора на ВиК – Бургас Пламена Жечева. Пред журналисти тя заяви, че проверката е свързана с обществени поръчки за сондажи, но подчерта, че не е запозната с подробностите по разследването и не може да коментира твърденията за фиктивни ремонти.

Мащабна полицейска акция в Несебър, има задържани държавни служители

До момента от ГДБОП и прокуратурата не са излезли с официална информация по случая.

Акцията идва само седмица след друг шумен случай в сектора, при който директорът на ВиК – Несебър беше задържан с 8000 евро, за които разследващите твърдят, че са били подкуп.