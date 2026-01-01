Окръжен съд-Пловдив взе най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо Йосиф Гендов (43 г.) и Иван Гендов (20 г.), обвинени за това, че на 21 юли в село Болярци, в съучастие като извършители, държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 528 грама кокаин, 1617 грама марихуана, 74 грама метамфетамин, 9 грама хашиш и 5 грама MDMA.

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Обвинени са и за това, че на същата дата и място, в съучастие като извършители, отглеждали в нарушение на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите растения от вида на конопа - 186 броя зелени растения марихуана.

Обвиняемите са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 2556,46 евро до 10 225,84 евро, както и за престъпление, наказуемо с лишаване от свобода от 2 до 5 години и глоба от 2556,46 евро до 5112,92 евро.

МВР

Окръжният съд прие, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение, че обвиняемите Йосиф Гендов и Иван Гендов са извършили престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност, както и счете, че съществува опасност от извършване на престъпление.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд-Пловдив на 30 юли от 10.00 часа.