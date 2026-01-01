Успешната реализация на служители от Пето РУ е в резултат на усилена оперативна работа по първоначално придобита информация, че баща и син пласират наркотици на територията на Пловдив и областта, съобщиха от МВР.

След почти тримесечно наблюдение на престъпната дейност на двамата родственици са събрани доказателства, че те активно се занимават с производство на марихуана, а освен нея осъществяват продажба и на други високорискови вещества.

Възрастни датчани си направиха оранжерия с марихуана в Бургаско (СНИМКИ)

Във вторник криминалистите пристъпили към задържане на мъжете - на 43 и 20 години, в ползван от тях имот в село от Община Садово. При извършените процесуални и следствения действия в приземен етаж на жилищна постройка са открити две преходни помещения със саксии с канабисови насаждения.

Оранжерията била снабдена с всички необходими системи за осветление, напояване, поддържане на влажност, вентилация и изолация. Сред иззетото оборудване са лампи, филтри за неутрализация на миризмите, туби с препарати, електронна везна и множество празни опаковки за разпределяне на готовата продукция.

МВР

Установено е, че извършителите са полагали грижи за 186 растенията от наркокултурата, като преобладаващата част от тях са достигнали до фаза за бране с множество съцветия.

В имота са намерени и около 1,6 килограма суха зелена листна маса от предишна реколта, над 500 грама кокаин, 74 грама метамфетамин, 4,5 грама синтетичен наркотик, 9 грама хашиш. Конфискувана е и значителна парична сума в размер на над 44 хиляди евро.

С постановление на наблюдаващия прокурор двамата мъже са привлечени като обвиняеми и са задържани за 72 часа.