Ръстът на вноса на стоки в България изпреварва този на износа от страната през първите шест месеца на 2026 г. на годишна база, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През периода януари - юни 2026 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 5,1 на сто в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 7 961 000 евро.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Украйна, които формират 48,4 на сто от износа за трети страни, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През юни 2026 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 10,1 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 463 600 евро.

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Справка в НСИ показва, че през периода януари - юни 2025 г. износът на стоки от България за трети страни е намалял с 3,6 на сто в сравнение със същия период на 2024 г. През юни 2025 г. износът за трети страни е нараснал с 0,9 на сто спрямо същия месец на предходната година.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2026 г. нараства с 25,7 на сто в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 13 480 100 евро (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Казахстан и Сърбия. През юни 2026 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 40,4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 416 800 евро.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2025 г. е белязал ръст от 5,5 на сто в сравнение със същия период на 2024 г., а през юни 2025 г. е намалял с 3,1 на сто спрямо същия месец на предходната година, показва справка в НСИ.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - юни 2026 г. е отрицателно и е в размер на 5 519 100 евро. През юни 2026 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 953,2 млн. евро.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - юни 2026 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 22 968 400 евро, което е с 8,5 на сто повече в сравнение със същия период на 2025 година. През юни 2026 г. общият износ на стоки възлиза на 4 164 800 евро и нараства с 13,7 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода общо в страната са внесени стоки на стойност 29 381 200 евро (по цени CIF) или с 14,4 на сто повече спрямо същия период на 2025 година. През юни 2026 г. общият внос на стоки нараства с 22,1 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 175 500 евро.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - юни 2026 г. и е на стойност 6 412 800 евро, а през юни 2026 г. също е отрицателно и е на стойност 1 010 700 евро.