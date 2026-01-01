В новия епизод на „Доктор Здраве с Мария“ темата е напълно естествена, но често остава обвита в притеснение, неудобство и множество митове – сексът. В подкаста гостува Лучия Таскова – психолог, арттерапевт, детско-юношески психолог и семеен и брачен консултант с над 15 години опит.

Тя говори за секса отвъд стереотипите – като част от човешката близост, доверието и емоционалното благополучие, за онова, което се случва в съзнанието ни, когато затворим вратата на спалнята. Как стресът, тревожността и натрупаното напрежение променят сексуалния ни живот? Защо понякога използваме секса за потвърждение, контрол или власт? И как да върнем в интимността доверието, удоволствието и истинската близост?

Живеем в свръхсексуализирано общество, богато на информация, техники и образи, но това невинаги означава, че умеем да говорим открито за интимността. От психологическа гледна точка сексуалният живот може да бъде своеобразно огледало на емоционалното ни състояние, самооценката и динамиката във връзката. Всичко онова, което потискаме през деня, може да намери израз в интимността. Свалянето на дрехите отнема секунди, но свалянето на психологическите защити пред друг човек е истинският тест за уязвимост.

Вместо автентичен израз на близост и удоволствие, сексът понякога се използва и за несексуални цели – за успокоение, валидация, контрол или утвърждаване. При някои жени интимността може да се превърне в търсене на потвърждение, че са желани и ценни, а при някои мъже – в начин за доказване на мъжествеността и собствената значимост. Това може да породи страх от представянето и усещане за празнота, казва психологът.

Според нея сексът може да бъде използван и като средство за наказание или награда – например чрез сексуален бойкот или манипулативно поведение. Когато интимността се превърне в инструмент за контрол, тя постепенно губи своята спонтанност и близост и може да се превърне в своеобразна транзакция, в която страдат доверието и самоуважението.

Понякога тялото реагира именно на това напрежение. Зад сексуалните затруднения могат да стоят неизразени емоции, тревожност, натрупано недоволство или усещане за липса на сигурност във връзката. Когато казваме „Да“, въпреки че вътрешно искаме да кажем „Не“, това може да създаде допълнително напрежение и усещане за отдалечаване от собствените ни потребности.

Важно е обаче сексуалните затруднения да не се разглеждат единствено през психологическа призма. Те могат да имат и медицински, хормонални или медикаментозни причини и при продължаващи проблеми е необходима консултация със съответния специалист.

Сексуалният проблем не е личен провал, а може да бъде сигнал, че нещо в емоционалния ни свят, в тялото или във връзката има нужда от внимание и грижа.

С възрастта и настъпването на хормонални промени, включително менопаузата и свързаните с възрастта промени при мъжете, сексуалността също може да се промени. Опитът просто да се повтори сексът от младостта невинаги работи. Телата ни променят своя „език“ и интимността може да стане по-бавна, сетивна и осъзната. Емоционалната сигурност, доверието, близостта и дори чувството за хумор могат да се окажат не по-малко важни от физическото привличане.

Пътят към промяната често започва със свалянето на напрежението и откритата комуникация. Вместо фокус върху крайната цел – оргазъм или „перфектно представяне“ – може да се обърне повече внимание на споделеното докосване, удоволствието и близостта.

Разговорите за секса също не е необходимо да се водят единствено в спалнята. Понякога неутралната среда позволява на партньорите да говорят по-спокойно за своите желания, страхове и граници.

В една здравословна връзка пространството за „Не“ трябва да бъде толкова безопасно, колкото и пространството за „Да“.

„В работата си вярвам, че всеки човек и всяко семейство носят в себе си ресурса да преминат през трудните периоди, стига да намерят правилното пространство, в което да бъдат чути. Като специалист по семейно и брачно консултиране помагам на двойки и семейства да преоткрият общия си език, да преминат през кризите във връзката и да изградят по-дълбока, автентична близост.Вярвам, че здравите отношения започват с разбиране – първо към самите себе си, а след това и към хората, които обичаме.“, казва Лучия Таскова.