17 души, включително 13 пътници и четирима членове на екипажа, са загинали при самолетна катастрофа в Демократична република Конго. Сред жертвите са двама от най-високопоставените военни магистрати в страната. Инцидентът предизвика незабавна реакция от страна на президента, който разпореди разследване.

Катастрофата е станала на 25 септември, когато малък самолет, превозващ делегация от представители на военното правосъдие, се е разбил край Кенге, в провинция Куанго - на повече от 200 километра източно от столицата Киншаса.

Според съобщение на транспортното министерство на страната катастрофиралата машина е лек самолет Let 410 UVP, експлоатиран от авиокомпанията Tracep Congo Aviation.

Сред загиналите са идентифицирани Джоузеф Мутомбо, ръководител на Върховния военен съд, и Люсиен-Рене Ликулия, главен одитор на въоръжените сили. И двамата са имали звание генерал-лейтенант.

Генерал Ликулия е знакова фигура, тъй като е бил прокурор по делото срещу бившия президент Жозеф Кабила, който през септември 2025 г. е осъден задочно на смърт за държавна измяна. Настоящият президент Феликс Чисекеди е разпоредил разследване на катастрофата.

Въздушният транспорт е от ключово значение в огромната по територия страна поради лошото състояние на пътната мрежа. Полетите обаче крият сериозни рискове, тъй като според наличната информация летищата и навигационното оборудване често са в незадоволително състояние.