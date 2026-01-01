Столична община организира специална програма по повод Световния ден на туризма на 27 септември, която дава възможност на жители и гости на София да открият града по различен начин. Чрез ОП „Туризъм“ Общината подготвя разнообразни активности - безплатни турове, посещения и интерактивни преживявания, които съчетават природа, история, култура и съвременни технологии.

Световният ден на туризма се отбелязва ежегодно на 27 септември, а тази година поставя акцент върху ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект за развитието на туризма. Програмата на Столична община следва тази посока с възможности за посещение на музеи и интерактивни пространства, както и с природни и исторически маршрути.

В рамките на програмата ще има безплатен достъп до „Музейко“, Музея на илюзиите, интерактивните пространства Phenomena, VIDENIE и MINA, както и специални турове в Южния парк и Царския дворец „Врана“. В туристическите информационни центрове Трамвай 83, читАлнЯта и ТИЦ – София, посетителите ще могат да получат значка и информационни материали за София.

ПРОГРАМА

Тур в Царски дворец „Врана“

11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 ч.

Безплатен тур на Царския дворец „Врана“. Всеки слот е с капацитет до 20 души. Необходимо е предварително записване ТУК

„Запознайте се с птиците на София“ – тур в Южния парк

09:00 ч. | Южен парк

Специален тур, организиран съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Участниците ще научат повече за птиците, които обитават София, и за богатото биоразнообразие в градска среда. София е сред европейските столици с богато птиче разнообразие – в града се срещат над 200 вида. Част от тях обитават Южния парк, който е едно от зелените пространства в столицата, осигуряващи храна, подслон и места за гнездене на дивите обитатели.

Исторически тур с трамвай „Памет“

11:00-12:00

13:00-14:00 Съвместно с Фондация „Софийска платформа“ ОП „Туризъм“ организира два градски исторически тура с трамвай „Памет“. Маршрутът започва от трамвайната спирка „площад „Лъвов мост“, в посока Централни хали и проследява централната ос на София. По време на пътуването участниците ще се запознаят с ключови места, свързани с властовите структури в периода 1944–1989 г. Трамваят превръща познатия градски маршрут в исторически разказ и предлага различен поглед към София и историите, които често остават извън учебниците.

Свободен достъп до „Музейко“

10:00–18:00 ч.

ОП „Туризъм“ осигурява 200 безплатни места за посещение на „Музейко“ в рамките на инициативата.

Свободен достъп до Музея на илюзиите

10:00–19:00 ч. | на всеки кръгъл час

Свободен достъп до Музея на илюзиите в организирани времеви слотове с капацитет до 14 души.

Свободен достъп до интерактивен музей Phenomena

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 ч.

Свободен достъп до Phenomena в организирани времеви слотове с капацитет до 20 души. Необходимо е предварително записване ТУК

Свободен достъп до музей на имерсивното изкуство VIDENIE

12:00–21:00 ч.

124 посетители ще имат свободен достъп до VIDENIE в рамките на инициативата на ОП „Туризъм“.

Свободен достъп до интерактивен музей MINA

Посетителите ще могат да се възползват от свободен достъп до две специални преживявания в интерактивния музей MINA:

11:30 ч. – „В сърцето на океана“ + „Боговете на Олимп“

Капацитет: 70 души

17:00 ч. – „Скрити истории в картините“ + „Да Винчи“

Капацитет: 70 души Необходимо е предварително записване ТУК

Програмата по повод Световния ден на туризма – 27 септември, дава възможност на жители и гости на столицата да открият София по различен начин – с разходка сред природата, среща с историята на града, посещение на културни пространства и интерактивни преживявания.

За инициативите е необходимо предварително записване, като местата са ограничени. Информация за регистрация и условия за участие е публикувана в информационните канали на Столична община.