Няма противоречие между заявката на правителството за запазване на стабилна данъчна политика и предложенията за промени в данъчните закони. Това заяви пред NOVA заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.

Петкова защити данъка върху свръхпечалбите: Те не отиват за нови заводи и работни места

„Това, което е записано и в програмата на правителството, е, че се запазват ставките на основните данъци: на ДДС, на корпоративния данък и на данъка върху доходите на физическите лица. Всъщност това, което предлагаме, е извънреден данък върху свръхпечалбите. Той е временна мярка – еднократна, само за 2027 г., и то върху извънредната компонента, тоест върху свръхпечалбата, която е реализирана от определени икономически сектори", каза Петкова.

Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има цена

На притесненията на управителя на БНБ Димитър Радев, че това може да оскъпи кредитите, Петкова отговори, че лихвите по кредитите не са обвързани с данъчното облагане.

„Те са обвързани по принцип с депозитите и с пазарните механизми. И ако има спекулативно повишаване на лихвите по кредитите, Централната банка разполага със съответните регулаторни механизми, за да спре подобно спекулативно повишаване на лихвите по кредитите", каза Петкова.