Радослав Росенов е новият шампион в категория до 60 килограма при мъжете на европейското първенство по бокс в София.

Във финала Росенов победи украинеца Айдер Абдураимов с единодушно съдийско решение.

Кирил Милов спечели европейска титла по борба за България

След много равностоен първи рунд Росенов успя да поведе с 3:2 гласа в съдийските карти. Българинът и украинецът бяха много агресивни в действията си, но боксьорът в синьо постигашв това и с цената на много нечисти действия. Росенов, който в предишните си два мача получи аркади и на двете вежди, опитваше да се предпази и да действа на контраатака. Това даде резултат и във втория рунд той получи вота на всички съдии край ринга.

Български триумф: Ангел Русев отново е европейски шампион

В третия рунд играта се изнерви и бе често накъсвана, а над дясната вежда на Росенов отново се отвори аркада. Това обаче не спря 22-годишния българин и за пръв път в кариерата си той стана европейски шампион при мъжете.

С медала на Росенов България завърши участието си на домашното европейско първенство с общо две отличия. Другото бе завоювано от Рами Киуан в категория до 75 килограма, в която той остана с бронз.