Зрелищна водна битка ще застане на пътя към спасението за Канарите, Вулканите и Ураганите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Зелените, Червените и Сините ще се сблъскат с бурните вълни на непредвидимото Черно море и само добрата работа в екип и правилната стратегия ще отведе техните кораби до неприкосновеността.

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Преди вълнуващия сблъсък на Арената обаче за новодошлата в племето на Вулканите Елена предстои трудно решение. Тя ще трябва да избере един от новите си съплеменници, който да бъде отлъчен и да стане част от Обречените на Блатото. Чия ли съдба в голямата игра ще се обърне на 180 градуса?

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Кое племе ще се спаси, кой ще потъне в изгнание и кои ще са следващите номинирани в екстремната надпревара? Гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.