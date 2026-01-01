Любен Иванов от ДБ каза пред журналисти, че днес се обнародва в Държавен вестник Закона за подпомагане на земеделските производители. "Очаквахме, че президентът Илияна Йотова ще го върне. Въпреки нашите надежди тя не го върна. Ние от ДБ ще подготвим искане за обявяване на противоконституционност заради нарушение на член 17 от Конституцията", обясни той.

Свилен Трифонов от ДБ допълни, че в момента съществува и относима практика на ЕСПЧ. "Ние цитирахме тази практика по време на комисия на второ гласуване, след това в зала в дебата, но никой не взе предвид тези аргументи. Президентът Йотова трябваше да се запознае с дебата в зала и с нашите аргументи и трябваше да върне законопроекта, но тя не го направи. Тя е продължение на Радев, няма как да очакваме от нея действия в защита на българските граждани", обясни Трифонов.

Според него ще успеят да съберат 48 подписа, тъй като, по думите му, други депутати също не са подкрепили законопроекта в тази част.

Иванов обясни, че досега средствата, които се събират от рентата, държавата трябва да ги изплати на собствениците на земеделски земи, а според законопроекта, тези средства ще се прехвърлят във взаимно-спомагателния фонд и хората, които имат право върху тези земи - ще загубят тези средства.