Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха говори на заседание на Съвета за сигурност на ООН
Украинският министър на външните работи Андрий Сибиха говори на заседание на Съвета за сигурност на ООН / БТА

България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към декларацията за Украйна, публикувана в ООН, казаха от Министерството на външните работи в писмена позиция.

Над 50 държави подписаха публикуваната преди заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк декларация, призоваваща Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество.

От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста.

Според списък, поместен на сайта на Министерството на външните работи на Украйна, България е сред общо 51 държави, подписали декларацията.

Изявлението е било подписано от всички 27 страни членки на Европейския съюз, както и от ЕС. От балканските държави в списъка не фигурират Турция, Сърбия и Косово.

От Министерството на външните работи (МВнР) на Република България излязоха с писмена позиция, в която се казва, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста.

В същото време от Министерството на външните работи подчертават, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Позицията на страната ни беше представена от президента Илияна Йотова, която оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, в изказването й на форума, припомнят от МВнР.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е в Ню Йорк като част от българската делегация.

Николай Станоев, БТА
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