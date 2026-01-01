Главният редактор на независимия руски вестник "Новая газета" беше освободен, след като по-рано днес руските следствени органи го отведоха за разпит, а домът му беше претърсен, предаде Франс прес.

Изданието е обявено от руските власти за "чуждестранен агент".

"Главният редактор на "Новая газета" Сергей Соколов напусна сградата на Следствения комитет в Москва, където бе разпитан в качеството си на свидетел, и вече пристигна в редакцията", съобщи изданието в платформата Телеграм.

По-рано днес изданието, смятано за един от символите на независимата журналистика в Русия, съобщи, че Соколов е бил отведен в Следствения комитет – орган, разследващ тежки престъпления, след обиск в дома му.

Соколов е бил разпитан във връзка с разследване срещу друг журналист от "Новая газета" – Олег Ролдугин, уточни изданието. През април редакцията на вестника беше обискирана, а Ролдугин беше задържан. В момента той е под домашен арест.

Разследващите обвиняват журналиста, известен с разкритията си за корупция по високите етажи на руската власт, в "незаконно събиране и разпространение на компютърна информация, съдържаща лични данни". Ако бъде признат за виновен, той може да получи до шест години затвор.

В изявление, публикувано днес, неправителствената организация "Репортери без граници" осъди действията срещу Соколов, определяйки ги като доказателство за "непрестанния натиск“ на Кремъл върху "Новая газета".

"Тази поредна атака има за цел да заглуши един от последните гласове на независимата журналистика в Русия", заявиха от организацията и призоваха руските власти "да сложат край на съдебния тормоз" над редакционния екип и двамата журналисти.