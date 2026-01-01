Максимумът на метеорния поток Леониди ще се наблюдава в първите часове на 18 ноември, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедрата „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).

Леониди е активен от началото на месеца, като неговите метеори могат да се забележат в небето от около 6 ноември до края на ноември. „Тази година максимумът на потока ще настъпи на 18 ноември около 01:45 ч. българско време. В нощта на 17 срещу 18 ноември радиантът на Леониди, намиращ се видимо близо до звездата ζ (зета) от съзвездието Лъв, ще изгрее около 23:30 ч. за района на София и до края на нощта ще се издига все по-високо над източния хоризонт“, уточни физикът. Той добави, че в същата нощ Луната ще залезе в 00:06 ч. с 54% осветен диск, след което нощта ще бъде тъмна, а условията за наблюдение – добри.

Маркишки е автор на справочника "Гид на любителя астроном" на катедрата „Астрономия“ на СУ, вече издаден и като книга, и съветва любителите астрономи при провеждане на наблюдения. Той посочи, че метеорологичните условия, които също влияят върху наблюденията, могат да се окажат различни за различните райони на страната. По сегашни прогнози за нощта на 17 срещу 18 ноември шансове за ясно небе има за Централна и Източна България, добави специалистът.

Той разказа, че по време на максимума на Леониди могат да се наблюдават около 15 бързи синьо-зеленикави метеора за час, навлизащи в земната атмосфера със скорост 71 километра в секунда, поради което Леониди е един от най-бързите потоци. Родителското тяло на този метеорен поток е кометата 55P/Темпъл-Тътл с орбитален период около 33 години. Затова през същия период потокът се наблюдава във вид на метеорни дъждове. Последният такъв бе през 2002 г. с интензивност над 3000 метеора за час. Следващите дъждове на Леониди се очакват около 2034–2035 г., каза Маркишки.

Той припомни, че най-ефективни метеорни наблюдения могат да се проведат от тъмни места – далеч от нощните светлини на градовете и промишлените зони.

За любителите астрономи Маркишки отбеляза, че във втората половина на нощта на 17 срещу 18 ноември в западната част на съзвездието Лъв ще могат да се наблюдават ярките планети Марс и Юпитер във видима близост – на ъглово отстояние само 1 градус и 22 дъгови минути. Тъй като в същия район на небето се вижда и най-ярката звезда на Лъв – синкавата Регул, трите ярки обекта ще привличат погледа над източния хоризонт, каза физикът. Той уточни още, че след 04:40 ч. на 18 ноември за района на София ниско над източния хоризонт ще може да се забележи ярката Венера като Зорница. Гледана с мощен бинокъл или с телескоп, тя изглежда като тънък сърп – дискът на планетата е осветен на около 16%.

В края на нощта – около 05:40 ч. – ще изгрее и Меркурий. На 21 ноември тази планета ще бъде в т.нар. максимална елонгация – на ъглово отстояние 19,6 градуса западно от Слънцето, каза Пенчо Маркишки. „Това означава, че условията за наблюдение на Меркурий сега се подобряват – той изгрява все по-рано преди Слънцето и на 21 ноември ще се появи ниско на изток 1 час и 45 минути преди изгрев слънце. Това ще ни позволи да наблюдаваме Меркурий на фона на все още тъмното небе преди развиделяване. Ако излезем под открито небе немного след шест часа сутринта, ще можем да забележим четирите планети едновременно в рамките на три съседни съзвездия – Везни, Дева и Лъв. Затова може да се каже, че в момента е в ход малък утринен планетен парад“, каза специалистът.