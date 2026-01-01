Австралийската депутатка Хелън Хейнс, която загуби двата си крака след предполагаемо нападение с автомобил миналия месец, беше изписана от болница, съобщи австралийската телевизия „Севън Нюз“ (7NEWS).

65-годишната независима депутатка пострада тежко на 19 октомври, когато беше блъсната два пъти с високопроходим автомобил „Тойота Ленд Крузър“ пред парламентарната си приемна в град Уангарата, щата Виктория.

След нападението Хейнс беше транспортирана по въздух до болницата „Алфред“ в Мелбърн, където лекарите бяха принудени да ампутират двата ѝ крака. Днес лечебното заведение потвърди, че тя е изписана след близо четириседмично лечение.

43-годишният Брендан Нюджънт беше арестуван на мястото на нападението и срещу него бяха повдигнати обвинения.

Полицията определя нападението като целенасочено, но мотивите на предполагаемия извършител остават неизяснени.

Съпругът на депутатката Фил Хейнс предупреди по-рано, че възстановяването ѝ ще бъде продължително и трудно, но подчерта, че тя е решена да се пребори с последствията от нападението.