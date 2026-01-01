Правителството одобри проекта на държавния бюджет за 2027 г. В него са предвидени над 300 млн. евро допълнително за семейни помощи и данъчни облекчения, насочени към подкрепа на децата и семействата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

По-рано министър-председателят Румен Радев определи Бюджет 2027 като най-социалния от години, при това в условията на тежък дефицит.

Социалната система

По отношение на социалната система на първо място залагаме сериозна подкрепа за децата и семействата за отглеждането на децата като част от демографската политика с увеличение в размер на над 300 млн. евро за всички семейни помощи и данъчни облекчения, с повишаването на основата за данъчни облекчения, както и въвеждането на ново такова. Предвиждаме възможността в семействата да остават повече средства за отглеждане на деца“, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Увеличават се всички еднократни помощи за раждане и отлеждане на дете, както и майчинството през втората година.

Минималната работна заплата и пенсиите се увеличават през следващата година.

Правителството одобри проекта за бюджет за 2027, Донев го нарече „бюджет на вразумяването“ (ВИДЕО)

Основната цел е повишаване на качеството на живот и доходите, като чрез повишаване на квалификацията хората да получават достойно заплащане за труда си. За тази цел се предоставят разнообразни безплатни форми на обучение за повишаване на квалификацията и развитието на уменията. Акцент ще бъде поставен върху уменията за работа с изкуствен интелект. Това е дългосрочна политика, която ще бъде ускорена през 2027 г., обясни Ефремова.

Правителството насърчава социалния диалог, който е в основата на новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. По-високи минимални възнаграждения по браншове могат да бъдат договаряни между социалните партньори чрез колективното трудово договаряне.

Хората в пенсионна възраст ще получат по-високи размери на пенсиите си от 1 юли 2027 г., които ще бъдат индексирани по швейцарското правило. Минималната пенсия ще достигне 374 евро, а таванът на пенсиите ще достигне 1875 евро.

Бюджетът на Държавното обществено осигуряване (ДОО) възлиза на над 16 млрд. и 500 млн. евро, като номиналното му увеличение е в размер на 1 млрд. и 240 млн. евро.

Размерите на минималния и максималния осигурителен доход се увеличават съответно на 660 евро и 2400 евро. Това ще гарантира по-висок размер на обезщетенията при безработица, майчинство и временна неработоспособност и в дългосрочен план ще доведе до по-високи пенсии.

Увеличава се минималната дневна ставка на обезщетението за безработица – от 9 на 13 евро и от 54 на 60 евро.

Подкрепата за хората с увреждания

Нито един човек с увреждане няма да бъде лишен от подкрепа, от която се нуждае, посочи министърът. Тази подкрепа се предоставя чрез разнообразие от месечни помощи, социална пенсия за инвалидност, добавка за чужда помощ, различни целеви помощи - за приспособяване на жилище за купуване на лично моторно превозно средство, балнолечение и рехабилитация.

Внасят „най-социалния бюджет“ в парламента, Радев се извини на майките на деца с увреждания (ВИДЕО)

В страната десетки хиляди деца и хора с увеждания ползват социални услуги. Осигурени са средства и за възнагражденията за личните асистенти. Месечната помощ за отглеждане на дете с най-високата степен на увреждане - над 90% с чужда помощ ще се увеличи със 100 евро на месец - от 603 става 704 евро.