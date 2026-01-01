Днес на Министерския съвет ще приемем проекта на Бюджет 2027 и ще го внесем в парламента. Той е израз на нашите усилия да постигнем труден баланс между противостоящи цели. Да пречупим тренда на главоломно растящите публични разходи, да намалим дефицита и задлъжнялостта, но да увеличаваме доходи и социалната подкрепа. Да инвестираме в стратегически сектори повече финансови средства. Да създадем условия за икономически растеж. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

Румен Радев: Бюджет 2027 е тежък камион без спирачки, който лети към пропастта

Нормално е ведомствата да прилагат и предприемат по-тежки реформи, за да постигнем тези цели – да спасим публичните финанси от разгулното наследство. Но това не трябва да става на всяка цена. Отношението към децата, към възрастните, социално слабите и хората с увреждания е индикатор дали сме цивилизовано и хуманно общество, дали държавната политика е гарант на тези ценности. Затова в бюджета заложихме значително повишаване на данъчното облекчение за деца и особено за деца с увреждания. Повишаваме стипендията за ученици, пенсии и социалната подкрепа - това са приоритети, от които не само не трябва да отстъпваме, но и да не даваме и повод за съмнения.

"Искам да се извиня на майките на децата с увреждания - независимо от дефицита, намаляване на средствата за тях няма да има и промяна на условията за тях няма да има, каза още той.

БТА

При Бюджет 2026 ясно заявих, че в тази криза няма да допуснем на на нито един български гражданин да се намаляват доходите дори и с цент, посочи Радев.

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Заплатите, пенсиите, социалната подкрепа, парите за облекло за учителите, за съдебните служители и за всички държавни служители няма да се пипат. Ако има промяна, тя е единствено и само нагоре, обясни той.

Той определи Бюджет 2027 като най-социалния от години, при това в условията на тежък дефицит.

Няма да допуснем да ни се лепят етикети за липса на социална чувствителност, заяви министър-председателят.

Ще полагаме всички възможни усилия да ограничим злоупотребите с ТЕЛК, които изкривяват публичните финанси. Залагаме мерки за повишаване на приходите за предотвратяване на злоупотребите, но и това не е достатъчно за справяне с тежкото наследство, посочи той.

По думите му единственият начин да излезем от кризата и да станем по-богати е да произвеждаме повече, по-качествено, по-бързо и да изнасяме повече. "Затова най-силната част в Бюджет 2027 са мерките за подкрепа и повишаване на икономическия ръст. Подкрепа на родното производство и отключване на предприемчивостта, инвестиции в икономиката на знанието в индустриални зони и паркове, привличането на преки чуждестранни инвестиции".

Предстои ни истински пробив, обяви премиерът. Предстои ни привличане на стратегически чуждестранни инвестиции, огромни като мащаб, които ще преобразят нашата икономика и ще ни изведат в нова технологична орбита, но и трябва да работим много, много по-интензивно, заяви той.

Днес слагаме край на оправданията с наследството на предишните, обърна се Радев към министрите и депутатите от "Прогресивна България". Един бивш министър-председател прекара два мандата в оправдания с предишните. Днес ние плащаме сметката за несвършеното. Оттук нататък не оправдания, а работа.

Не хабете излишно време и нерви с опозицията, каза още той на министрите. "Имаме нужда от силна опозиция като коректив и когато те предлагат нещо наистина стойностно и когато ни критикуват с основание - ние ще се вслушаме, но не се оставяйте да бъдете завличани в манипулации и режисирани скандали. За разлика от тях, нас ни чака много работа и отговорност, но не към тях, а към българските граждани".

Кредитният рейтинг не е намален. Няма никаква прогноза за рецесия. Единствено е намалена перспективата с една степен, но не е отхвърлена перспективата за подобрение, заяви категорично премиерът.

По думите му българската икономика демонстрира устойчив ръст и засилващ се инвестиционен интерес. Ние сме пети в ЕС за третото тримесечие по икономически ръст. Имаме увеличение със 100% на преките чуждестранни инвестиции от началото на годината до днес, сравнено със същия период от миналата година. Това ясно показва, че доверитето в нас расте и че сме на пряк път, заключи той.

Заседанието на Министерския съвет днес започна в 8 часа.

Правителството ще разгледа проектозаконите за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

На 6 ноември в УНСС премиерът представи параметрите на план-сметката на държавата за 2027г. По думите му бюджетът задава визията за развитие на държавата, както и цели, приоритети и политики, а нашата цел е българите да живеят по-добре и по-сигурно.

В сряда проектобюджетът беше обсъден от социалните партньори. По думите на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев правителството предлага бюджет, който връща публичните финанси към устойчивост, без да изоставя подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.