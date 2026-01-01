Оттеглят спорните промени в Закона за личната помощ. Това съобщиха майки на деца с увреждания, участвали в срещата с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. По думите им е поет ангажимент бъдещи изменения да се обсъждат с всички заинтересовани страни.

Успех за майките

"След дълъг дебат и след нашата твърда позиция да не отстъпим, имаме консенсус с министър Донев, който заяви, че ще оттегли съответните предложения. Ще бъде минато на обществено обсъждане, така че да можем всички страни да седнем и да обсъдим какви промени може да се направят", каза една от майките - Десислава Стефанова.

Тя посочи, че те са съгласни за това, че има много злоупотреби в системата на ТЕЛК и при личните асистенти, те също настояват за по-строг контрол и призова всички заинтересовани да се включат, когато започне общественото обсъждане.

Според родителите, обаче, законопроектът предвижда замяна на трудовите договори на личните асистенти със специални договори, което поражда опасения за загуба на трудови права и гаранции за заплащането. Те се притесняват и че възнагражденията им вече няма да бъдат обвързани с минималната работна заплата, а ще зависят от ежегодно определяните бюджетни средства.

Майките бяха категорични, че няма да приемат замяната на трудовите договори на личните асистенти със специални договори, както и отпадането на обвързаността на възнагражденията им с ръста на минималната работна заплата: „Ние настояваме всъщност нашите договори да бъдат по Кодекса на труда и да запазим нашите трудови права“.

Призив

Законопроектът се оттегля, страстите трябва да се уталожат, посочи Нели Димитрова от "Системата ни убива".

"Всичко това ни потресе, този закон сме го извоювали с кръв и няма как да бъде пипан с лека ръка, без широко обществено обсъждане, той е чувствителен, той е на майките, но е за хората с увреждания. Имаме уверение. В момента законът се оттегля", допълни Димитрова.

Майките отправиха и призив темата да не се използва за политическо противопоставяне. Според тях защитата на хората с увреждания трябва да бъде последователна държавна политика, независимо от това кои партии са на власт.

"Интересите на майките не бива да бъдат политизирани. Всички трябва да се включват. Вчера едни управляват, днес други, в други ден ще са трети. Ако всеки се упражнява на този закон... Става дума за нашите деца и да не си продадем интересите! Призовавам всички майки! Нашият интерес е да се случат най-правилните неща за нашите деца", казаха жените.

Освен законодателните промени родителите обърнаха внимание и на трудностите, с които ежедневно се сблъскват хората с увреждания. Една от майките, пристигнала на срещата с порасналата си дъщеря, разказа за препятствията при придвижването в София и в самото министерство. По думите ѝ липсата на рампи и разбитите тротоари превръщат дори обикновената разходка в сериозно физическо изпитание.

Майките изразиха недоволство, че след приемането на Закона за личната помощ през 2018 г. не е постигнат достатъчен напредък в развитието на останалите политики за хората с увреждания. Сред посочените проблеми са недостъпната градска среда и качеството на предоставяните помощни средства. Те настояха институциите да работят за надграждане на съществуващите мерки, вместо да поставят под въпрос вече извоювани права.

Управляващите за законопроекта

Законопроектът за промени в Закона за личната помощ ще бъде оттеглен, а новите текстове ще бъдат разработени съвместно с майки на деца с увреждания. Това обявиха вносителите на предложенията след поредица от срещи, включително разговори с вицепремиера Гълъб Донев.

Мария Тодорова обясни, че при проведените срещи са установени допълнителни въпроси, които трябва да бъдат уредени в законодателството, така че да бъдат защитени правата както на хората с увреждания, така и на лицата, които полагат грижи за тях. По думите ѝ е постигнато съгласие с майките за необходимостта от съществена промяна в системата, като новите законодателни текстове ще бъдат обсъждани съвместно с тях.

Иван Янев потвърди, че законопроектът ще бъде оттеглен, като заяви, че основната цел остава подкрепата да достига до хората, които действително се нуждаят от нея: „В тази връзка, за да сме коректни към всички лица, ще отеглим законопроекта.“

Той посочи, че предстои подготовка на необходимите документи за оттеглянето му.

Засилване на контрола срещу злоупотребите

Един от основните въпроси, поставени по време на разговора, е бил свързан с контрола върху предоставянето на лична помощ. Представителите на вносителите заявиха, че в системата има злоупотреби и че са необходими по-ефективни механизми за предотвратяването им. Мария Тодорова даде пример със случаи, при които хора, пребиваващи в чужбина, се водят лични асистенти на свои роднини в България.

„Внук да гледа баба си като асистент от разстояние 4000 км, аз не мога да се го представя“, посочи тя.

На журналистически въпрос дали проблемът не е преди всичко в недостатъчния контрол, вместо в самата нормативна уредба, беше заявено, че именно контролът трябва да бъде засилен, за да не бъдат ощетявани хората с реална нужда от подкрепа.

Обсъдена беше и необходимостта от по-строги мерки срещу използването на неистински документи за установяване на увреждания, включително във връзка с решенията на ТЕЛК.

Какво ще се промени в новия законопроект?

Към момента няма конкретни предложения за съдържанието на новите текстове. Мария Тодорова посочи, че те ще бъдат изработени след съвместни разговори с майките на деца с увреждания. Не беше даден и окончателен отговор дали ще бъдат променяни трудовите договори на личните асистенти.

Представителите на вносителите подчертаха, че приоритет трябва да бъде осигуряването на необходимата грижа, а подкрепата да бъде съобразена с тежестта на увреждането и индивидуалните потребности.

Слави Василев благодари на вицепремиера Гълъб Донев за реакцията след възникналото напрежение и за проведената среща с вносителите.По думите му решението за оттегляне на законопроекта не означава отказ от намеренията за промени в системата.

Той заяви, че предстоят разговори с майките на деца с увреждания в Народното събрание, за да бъде намерено решение, което да защитава интересите на засегнатите семейства.

Василев защити необходимостта от реформа, като посочи, че управляващите са поели ангажимент да предприемат промени в различни сектори.