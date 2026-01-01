Промените в Закона за личната помощ предизвикаха остри реакции. Срещу тях се обявиха опозицията и пациентски организации, въпреки че социалният министър вече увери, че възнагражденията на асистентите няма да намалеят.

ГЕРБ

Промените в Закона за личната помощ определяме като грубо посегателство върху трудовите права на личните асистенти. Това каза народният представител Илияна Жекова от ГЕРБ пред журналисти в кулоарите на парламента по повод предложените промени в Закона за личната помощ.

В деня на ужасяващата катастрофа на магистрала „Тракия“ народни представители от „Прогресивна България“ внесоха промени в Закона за личната помощ, обясни Жекова. Те засягат семействата на деца с тежки увреждания, възрастни хора с тежки увреждания. Считаме, че това не може да се случва по този начин, каза тя. Жекова обясни, че в промените е заложено, че ще се прекратят трудовите договори на личните асистенти, ще се орежат възнагражденията им за следващата година, няма да бъдат осигурявани за Фонд „Безработица“. Смятаме, че тези текстове трябва да бъдат оттеглени, каза още тя.

ДБ

Това е едно абсолютно безобразие, на което се противопоставяме ясно, каза Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ в кулоарите на парламента по повод промените в Закона за личната помощ.

Нямаше никаква възможност майките на деца с увреждания да се включат в този дебат за промените, коментира тя. Разбираме, че правителството се опитва да запълни дупки в бюджета, защото няма никакво друго обяснение. Разбираме, че хората с увреждания в България нямат достъпни услуги и възможност за достоен живот. Сега малкото, което получават от държавата, е поставено под риск, каза още тя. Ние ще бъдем против тези промени и ще видим какво можем да направим, допълни Белобрадова.

ПП

Председателят на парламентарната Комисия по социална политика Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната“ също разкритикува промените в Закона за личната помощ.

„Политиците, които говорят най-много за надежда, са политиците, които отнемат най-много от надеждата“, каза той. „Спомняте си, по време на предизборната кампания господин Радев ни обещаваше битка с олигархията. Олигархите се оказаха децата, младите семейства, работещите, а не хората с обществени поръчки, които правят просто обществото бедно.“

По думите му с промените се отнемат трудовите права на родителите на хора с увреждания. „Твърдо заявяваме, че заставаме зад личните асистенти, зад хората с увреждания и техните роднини“, каза Сабрутев.

ПП стартира подписка в защита на правата им.

Попитан кое е най-големият проблем в промените, той отговори: „Най-големият проблем е фокусът. Фокусът е върху нормалните хора, а не върху олигарсите.“ Като сериозен проблем Сабрутев посочи отнемането на трудовите и осигурителните права - това, че асистентите няма да трупат платен годишен отпуск и няма да са осигурени.

„Кои са личните асистенти? Това са родителите на деца и възрастни с увреждания. Това ли се оказа най-големият проблем на държавата? Къде са обществените поръчки в здравеопазването? Къде са фалшивите хоспитализации? Къде е битката с фалшивите ТЕЛК-ове? Това трябва всъщност да прави държавата, а не да бие личните асистенти“, заяви Сабрутев.

ДПС

Депутатът от ДПС Айтен Сабри определи законопроекта като посегателство върху най-уязвимите. „Посяга на достойнството на личните асистенти. Посяга на хората, които се грижат за своите болни деца. Посяга на грижата, която те полагат за своите майки, бащи“, каза тя.

Сабри разкритикува аргумента за по-гъвкаво работно време. „Какво гъвкаво работно време? Нима майката, която се грижи за собственото си дете, което е болно, което е с увреждане, трябва да остави детето си, за да отиде да изкара някой друг лев и да работи на трудов договор? Или синът, дъщерята да остави майка си на легло, за да може да работи на още един трудов договор? Къде е защитата на уязвимите групи? Къде е защитата на личните асистенти?“, попита тя.

„Предстои много тежка зима. Цените се увеличават. А ние какво правим с уязвимите групи?“, каза Сабри и обвини „Прогресивна България“, че не изпълнява обещанията си.

Пациентските организации

Пациентски организации също се обявиха срещу промените. В позиция, подписана от Пенка Георгиева от пациентските организации „Заедно с теб“, Алианса на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички“ и Асоциацията на пациентите със сърдечно-съдови заболявания, се казва:

„Категорично възразяваме срещу предложенията, които заменят действащи права. Виждаме в тях не подкрепа, а възможност за ограничаване на публичните разходи за сметка на децата и възрастните с увреждания и техните асистенти.

Предложението действащите трудови договори на личните асистенти да бъдат прекратени и заменени с „договори за предоставяне на лична помощ“ е пряко отстъпление от трудовата защита.

Законопроектът не ги нарича изрично „граждански договори“, но ги извежда извън рамката на Кодекса на труда. Това не е смяна на формуляр, а смяна на правното положение на хора, които ежедневно полагат тежък и отговорен труд.

Платеният годишен отпуск, защитата при прекратяване, обезщетенията и останалите права по трудово правоотношение няма да се прилагат автоматично, ако не бъдат изрично и равностойно уредени.

Майките и близките продължават да се грижат за децата си и възрастните и след края на платените часове. Недопустимо е сега да се отнема съществуващата трудовоправна защита. Това е икономия за сметка на асистентите, а не реформа в тяхна полза.

Настояваме за запазване на трудовите договори на майките и близките, които се грижат за хора с увреждания. Категорично смятаме, че трябва да отпаднат текстовете, които заменят трудовите договори със специални договори за предоставяне на лична помощ извън Кодекса на труда.

Не приемаме тази подмяна да бъде представяна като техническа или административна промяна. Искаме личните асистенти да запазят трудовоправната си защита, а не да бъдат прехвърляни към договори, при които тя не се прилага автоматично.“

Министър Ефремова - няма да допуснем намаляване на възнагражденията

Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти при предлаганите промени в Закона за личната помощ. Това заяви вчера министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред журналисти в Министерския съвет в отговор на въпрос за внесения във вторник от „Прогресивна България“ законопроект, който предлага отпадане на обвързването на заплащането на личните асистенти с минималната работна заплата.

Ще има нов начин за изчисляване на ставката, предвид предлагания нов вид правоотношения, но възнаграждението няма да бъде по-ниско от получаваното досега, посочи министърът. По думите ѝ в някои случаи при преоценяване на часовете за предоставяне на услугата е възможно възнаграждението да бъде и малко по-високо.

Ефремова обясни, че се предлага отношенията с личните асистенти да бъдат уредени със специален договор вместо с трудов. Според нея тази форма съответства по-добре на същността на предоставяната услуга и ще позволи по-гъвкаво осигуряване на подкрепата за хората с увреждания. Тя ще даде възможност и на по-широк кръг лица, които в момента не могат да бъдат лични асистенти, да станат такива, добави министърът.

На въпрос дали промяната ще се отрази на стажа на асистентите Ефремова каза, че в законопроекта е предвидено времето да се зачита за осигурителен стаж. „Няма да се загубят права от страна на личните асистенти и те ще могат да се осигуряват по същия начин“, заяви тя и уточни, че са предвидени и промени в Кодекса за социално осигуряване.

Като причина за предлаганата промяна министърът посочи изискването при трудов договор да има определено място на работа, което в момента е домът на човека с увреждане. По думите на министъра, когато той излезе например до магазина и асистентът го придружава, отсъствието на асистента от посоченото работно място може формално да бъде отчетено като проблем.

Основната цел на предложенията е да се осигурят качество, ефективност и контрол при предоставянето на средствата, като водещ остава независимият живот на хората с увреждания, подчерта Ефремова. Тя добави, че промените са насочени към подобряване на услугата и на начина, по който се уреждат правоотношенията с личните асистенти, които в повечето случаи са хора от близкия семеен кръг.

Какво предвиждат промените

От 1 януари 2027 г. заплащането на личните асистенти вече няма да е обвързано с минималната работна заплата. През 2027 г. ставката ще остане 5,24 евро на час, колкото е сега, вместо да стане 5,57 евро, както би станало при запазване на връзката с минималната заплата. Занапред парите за личната помощ ще се определят всяка година с бюджета.

Трудовите договори на асистентите ще бъдат заменени със специални договори за лична помощ между 1 април и 1 юни 2027 г. Пенсионното и здравното им осигуряване се запазват, а осигуряването за болест и майчинство става по избор. Въвеждат се и нови изисквания: медицинско свидетелство за психично здраве и асистентът да живее на не повече от 40 км от човека, за когото се грижи.

Личната помощ ползват около 80 000 души. Законопроектът предстои да бъде разгледан от парламента.