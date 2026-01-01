Изпълнителят Криско изрази позиция срещу предложените промени в Закона за личната помощ. В публикация във Фейсбук той обърна внимание на последствията, които новите текстове могат да имат за хиляди семейства в България, в които близки хора се грижат за деца и възрастни с тежки увреждания.

Опозицията и пациентски организации се обявиха срещу промените в Закона за личната помощ

„Има неща, които просто не могат да бъдат подминати с мълчание!“, започва публикацията си изпълнителят.

В нея той поставя акцент върху ежедневието на родителите, които полагат денонощни грижи за децата си с тежки увреждания. По думите му това не е работа с определено работно време, няма почивни дни, празници или възможност грижата да бъде отложена.

Криско посочва, че тези семейства са изправени не само пред физическите и психическите изпитания на ежедневната грижа, но и пред несигурност относно трудовите си права, договорите и бъдещите си доходи.

„Мисли ли някой за хората, които реално живеят с тези проблеми всеки ден? Кой ще компенсира годините, в които тези родители са поставили собствения си живот на заден план?“, пита изпълнителят.

Според него темата не трябва да се разглежда единствено като въпрос на бюджетни средства или административни промени, а като въпрос на човешки съдби, достойнство и сигурност.

„Държавата трябва да бъде опора за тези семейства, защото зад всеки закон има човешки живот. И тези хора заслужават да бъдат чути, уважавани и защитени!“, завършва публикацията си Криско.