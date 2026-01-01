„Няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки.“ Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев по повод промените в Закона за личната помощ.

По думите му основният акцент на промените е човекът с увреждане. „Развързваме всички автоматизми, както знаете, че това е политика на нашето правителство“, каза Янев. Той подчерта, че въпреки свръхдефицита социалният пакет в бюджета е осигурен.

„Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на своите деца, но в същото време ще имат възможност, ако имат възможност, да работят и допълнително“, заяви Янев. Той добави, че кръгът на асистентите се разширява. „Вече ще могат да бъдат асистенти и държавни служители, когато имат близки с увреждания, или хора на други свободни професии, като адвокатите например.“

Фалшивите ТЕЛК решения

Според Янев основният проблем, с който трябва да се справи държавата, са фалшивите решения на ТЕЛК, защото те ощетяват хората с реални увреждания. Затова с промените в Закона за здравето МВР ще има активна роля. „Тези, които мамят, и тези, които им дават фалшивите документи, трябва да понесат своята отговорност. Защото имаме примери, когато на реални хора с увреждания им се намаляват процентите, а други по някакви неведоми пътища получават висок процент увреждане, въпреки че нямат нужда от него“, каза той.

Опозицията и пациентски организации се обявиха срещу промените в Закона за личната помощ

Повече помощи за децата с увреждания

Янев припомни, че месечната помощ за децата с увреждания се увеличава със 100 евро, като за тези с най-тежки увреждания става 704 евро вместо 603 евро. Родителите им получават и данъчно облекчение от 12 000 евро, което според него означава реално спестяване на данъци от 1200 евро.

Той обяви още, че между първо и второ четене на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет вчера, управляващите ще внесат поправка в чл. 18 за данъчното облекчение на работещите хора с увреждания. „Този член е активен от 2008 година и не е актуализиран. Ние сега ще го актуализираме“, каза Янев.

„Всички, които имат нужда, ще получат подкрепа, а всички, които нямат нужда и получават към момента на гърба на хората с увреждания, трябва да бъдат извадени от системата. А тези, които не могат да работят, трябва да получат пълната грижа на държавата“, заяви той.

Заместник-председателят на Комисията по социална политика Мария Тодорова от „Прогресивна България“ заяви, че най-важното в промените в Закона за личната помощ е, че се запазват всички придобивки и статутът на личния асистент. „Цялата система се ориентира наистина в полза и поставя в центъра на законодателството човека с увреждания“, каза тя.

БТА

По думите ѝ досегашният подход се променя и грижата за хората с увреждания ще бъде ясно различима като такава. „Лицата, които се грижат за тях, ще получават сумите и средствата от държавния бюджет по начин, по който няма да бъдат ощетявани“, заяви Тодорова.

Тя добави, че с промените в данъчните закони и с двата законопроекта, внесени във вторник, статутът на асистентите ще бъде в доста по-благоприятен режим, включително финансово, „така че никой няма да бъде ощетен“.

Специални договори вместо трудови

Една от основните промени в законопроекта е замяната на досегашните трудови договори със специални договори за предоставяне на лична помощ.

Според вносителите това ще позволи на хората, които се грижат за свои близки с увреждания, да работят и по основен трудов договор на пълен работен ден.

Янев посочи, че ще бъде разширен и кръгът на лицата, които могат да предоставят лична помощ, като тази възможност ще получат и държавни служители и представители на свободни професии, включително адвокати.

На въпрос с какво специалните договори ще бъдат по-ефективни от трудовите Янев отговори:

„Това ще го обсъждаме между първо и второ четене.“

Мария Тодорова обясни, че досегашният режим е ограничавал възможността асистентската дейност да се съвместява с друга работа заради изискванията на трудовото законодателство.

Без автоматизми

На въпрос защо заплащането на асистентите вече няма да е обвързано с минималната работна заплата от ПБ отговориха, че това е принципна политика на цялото управление. „Автоматизмите се развързват във всички сфери, не само в социалните“, посочиха те. Сумите ще се определят всяка година със закона за държавния бюджет.