Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 година, както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2027-2029 г. (АСБП 2027-2029), която представлява мотиви към законопроекта.

Закон за държавния бюджет на Република България за 2027 г. се превърна в политическа мишена още преди да бъде представен. Разгромяващи анализи, негативни коментари, заклинания и заплахи с протести. Всичко, свързано с този бюджет, е подложено на атака. Вече си мисля, че дори намерението той да бъде приет до края на 2026 г. също е повод за възмущение. Крайната цел е ясна – бюджетът за 2027 г. да се превърне в плашило, внушаващо несигурност и страхове, както и да се създаде обществена среда, в която разумната дискусия да бъде подменена с политически спекулации, заяви министърът на финансите Гълъб Донев, след като съобщи, че кабинетът е одобрил финансовата рамка за 2027 г.

Той благодари на всички, които участват отговорно в обсъждането на параметрите на бюджета.

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„Имаме сериозна нужда от общество от гласове, които ни вразумяват. Съгласете се, че не може едновременно да се настоява за по-нисък дефицит, по-нисък дълг, данъци без промяна, повече публични инвестиции и по-високи доходи, без да се посочи откъде ще дойде необходимият финансов ресурс. Всъщност може – точно това е рецептата, по която бяха планирани бюджетите през последните шест години. Няма как безкрайно дълго да харчиш несъществуващи пари. Във фискалната политика на държавата е време за вразумяване. Затова Бюджет 2027 е бюджет на вразумяването.“, посочи Донев.

Бюджет 2027 има ясна цел - да се справим с наследените дисбаланси и да върнем публичните финанси на устойчив път, като запазим доходите и подкрепата за най-уязвимите, заяви той.

Бюджетната рамка за 2027 г. е изготвена при прогноза за реален икономически растеж от 2,5%. Очакваната средногодишна инфлация е 4%, като в края на годината се предвижда тя да се забави до 2,6%.

Според представените разчети компенсацията на един нает в икономиката ще нарасне с 6,2%, а безработицата ще остане около 3,4%.

Донев подчерта, че прогнозата е предпазлива и не разчита на прекалено оптимистични икономически допускания.

Представените параметри предвиждат дефицит от 3,5% от БВП на касова основа през 2027 г. По европейската методология ESA 2010 обаче дефицитът на сектор „Държавно управление“ се очаква да достигне 4,2% от БВП.

Донев обясни разликата основно с разходите за отбрана. По методологията ESA 2010 военното оборудване се отчита в годината на доставката, независимо кога е извършено плащането.

Той посочи, че бюджетната рамка за периода 2027–2029 г. е съобразена с препоръките за стабилизиране на публичните финанси и с процедурата на Европейския съюз при прекомерен бюджетен дефицит, за която съобщи в изявлението си.

Кредитният рейтинг на България

В изявлението си Донев коментира и оценката на международната рейтингова агенция Standard & Poor's, като посочи, че перспективата пред България е променена от положителна на стабилна, но самият кредитен рейтинг не е понижен.

Според цитираните от него прогнози агенцията очаква икономически растеж от 2,8% през 2026 г. и средно 2,6% за периода 2027–2029 г.

Донев свърза промяната в перспективата с отчетените фискални показатели, включително посочена от него корекция на дефицита за 2025 г. от 3% на 4% от БВП, както и с констатации в доклади на Сметната палата.

По думите на Донев, нарастването на държавния дълг е основателна тема за обществен дебат. Говори се за нови заеми и за растящи лихви, а таванът от 8,6 млрд. евро за ново дългово финансиране се представя като нов дълг в същия размер. Затова трябва да се разграничат три величини – общият размер на новоемитирания дълг, средствата за рефинансиране на стари задължения и действителното нетно увеличение на държавния дълг. Не всяка нова емисия представлява допълнителен ресурс за нови разходи, а самото разрешение за поемане на дълг не е равнозначно на реално изтеглена сума. В тавана от 8,6 млрд. евро влизат 2,1 млрд. евро за рефинансиране на падежиращ дълг, финансирането на дефицита по държавния бюджет и ликвидността на фискалния резерв, обясни финансовият министър.

Въз основа на допусканията през периода 2027-2029 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 44,3 млрд. евро (31,4% от БВП) през 2027 г., 50,7 млрд. евро (33,6% от БВП) през 2028 г. и 56,7 млрд. евро (35,5% от БВП) през 2029 г.

Той заяви, че правителството цели да възстанови устойчивостта на публичните финанси, като същевременно запази доходите и подкрепата за най-уязвимите групи.

Законопроектът за държавния бюджет за 2027 г. ще бъде внесен още днес в Народното събрание.

Не очаквам да има трудности по приемането на този бюджет, заяви Донев, който повтори думите на министър-председателя Румен Радев, че това е най-социалният бюджет от години. "През последните 6-7 години по-социален бюджет от този няма", смята финансовият министър.

Попитан дали е предвидено увеличение на доходите в сектор "Сигурност", той каза, че такова не е предвидено.

Попитан на комуникацията с депутатите от управляващото мнозинство и искането за оставката му от опозицията, Гълъб Донев отговори, че се работи за това да бъде подобрена комуникацията. Що се касае до моята оставка, нека бъде приет бюджета за 2027 година, да видим как ще тръгнат нещата, каза министърът.