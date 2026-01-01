Българската прокуратура е изпратила официална молба до израелските власти за екстрадицията на израелския гражданин, обвинен в убийството на 83-годишен мъж в асансьор на метростанция „Жолио Кюри“ в София. Искането е изпратено на 18 ноември, съобщиха от прокуратурата.

Досъдебното производство за убийството е образувано на 15 октомври 2026 г. Според събраните доказателства престъплението е извършено около 13:00 ч. в асансьорната кабина на метростанцията в столичния квартал „Изток“.

Припомняме, че жертвата е бивш преподавател в Софийския университет.

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На 17 октомври израелският гражданин Ш. Л. е привлечен към наказателна отговорност. Според обвинението той е нанесъл множество удари в областта на главата на 83-годишния мъж, вследствие на които пострадалият е получил тежка черепно-мозъчна травма, остра кръвозагуба и е вдишал кръв. Според прокуратурата убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин.

Тъй като местонахождението на обвиняемия не е било установено, обвинението е предявено на назначения му служебен защитник.

В същия ден с постановление на прокурор от СГП мъжът е обявен за международно издирване чрез Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ с червен бюлетин на Интерпол.

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Междувременно временно изпълняващият функциите главен прокурор е изпратил молба за правна помощ до израелските власти. С нея са поискани извършване на действия по разследването, събиране на доказателства и предоставяне на информация от компетентните израелски органи.

На 13 ноември Интерпол – Йерусалим, е уведомил българските власти, че обвиняемият е установен и арестуван от полицията в Аялон. Задържането е извършено след разрешение от Международния отдел към Министерството на правосъдието на Израел.

На 15 ноември Окръжният съд в Йерусалим е постановил задържането му за срок от 20 дни.

Три дни по-късно, на 18 ноември, временно изпълняващият функциите главен прокурор е изпратил до министъра на правосъдието на Израел официална молба за екстрадицията на Ш. Л. в България. Искането е изготвено на основание Европейската конвенция за екстрадиция и е придружено от необходимите документи.