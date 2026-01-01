Главният механик на танкера LISBON (IMO: 9223916), плаващ под флага на Бахамските острови, почина след медицинска евакуация от кораба днес, предаде .

От танкера, който е на котвена стоянка № 4 край Варна, поискаха евакуация. Морският спасително-координационен център към ИА „Морска администрация“ незабавно изпрати спасителния катер „СПАСИТЕЛ 1“.

Катерът извърши преход до котвената стоянка и обратно с максимална скорост над 25 възла. Около 13:00 ч. той пристигна в района на Морска гара – Варна, предаде репортер на Мaritime.bg.

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Механикът се качил сам на борда на спасителния катер. Придружавал го третият механик на танкера. На брега спасителите не били посрещнати от линейка.

След катера пристигнал само един граничен полицай. Екипът на Спешна помощ дошъл повече от 10 минути след пристигането на „СПАСИТЕЛ 1“.

Медиците започнали реанимация с изкуствено дишане и сърдечен масаж, но констатирали смъртта на моряка.