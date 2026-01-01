Прокуратурата в Плевен наблюдава досъдебно производство, образувано от ГД „БОП“ при МВР за извършена принуда чрез употреба на заплашване, свързана с работата на автотехнически експерт по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.

Деянието е извършено на 17 февруари в Плевен. Сигналът за него е подаден в ГД „БОП“ при МВР, съобщиха от обвинението.

Отсрочиха делото за смъртта на 12-годишната Сияна, граждани протестираха в Плевен (СНИМКИ)

Разследването е започнало на 20 ноември с извършване на претърсване и изземване от разследващи полицаи от ГД „БОП“ при МВР в имот в Сливен.

По време на него са намерени вещи които имат отношение към предмета на делото - лаптоп, флаш-памет, документи и мобилен телефон.

След приключване на следственото действие Районната прокуратура в Плевен е уведомена за образуването на досъдебното производство.

Изготвеният от разследващите полицаи протокол е внесен в предвидения от закона срок в съда от наблюдаващия прокурор и е одобрен.

Разследването по делото продължава под ръководството на прокуратурата. Извършват се разпити на свидетели, огледи на веществени доказателства и предстои назначаване на експертизи.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до 6 години.

Припомняме, че бащата на Сияна коментира обиска в дома на автоексперта, изготвил техническата експертиза по делото за смъртта ѝ в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Делото за трагедията, при която загина 12-годишната Сияна, продължава в три поредни дни през ноември

Обискираха дома на автоексперта, изготвил експертизата по делото „Сияна“. "Обискът е от петък. Става въпрос за оказване на натиск върху вещото лице, назначено от съда да изготви новата експертиза по делото „Сияна“.