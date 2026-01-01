Германски медии съобщиха, че разузнавателни служби на страни от НАТО разполагат с информация за планове на Русия да изведе в орбита сателит, носещ ядрено оръжие, още тази година. Кремъл отхвърли публикациите, като ги определи като недостоверни, предаде Ройтерс.

Според телевизионните канали Ен Де Ер и Ве Де Ер и вестник „Зюддойче цайтунг“ западни организации, сред които германската Федерална разузнавателна служба и Бундесверът, са обменили данни за сателита „Спутник-С“. По информация на медиите той е бил конструиран преди няколко години и в момента се съхранява в Московска област.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските власти не са запознати с тези съобщения. „Едва ли си заслужава да ги приемаме сериозно“, коментира той на редовна пресконференция. По думите му става въпрос за „твърдения на неизвестен човек“ и за „твърде много предполагаеми неща“.

Ройтерс отбелязва, че руското посолство в Берлин, германската Федерална разузнавателна служба и централата на НАТО в Брюксел не са отговорили на запитванията на агенцията за коментар.

През 2024 г. Русия отхвърли и твърдения на американски официални представители, че разработва оръжие, способно да унищожава вражески спътници чрез взрив в Космоса. Според представители на САЩ Москва от години работи по система, която би могла да унищожи цяла сателитна мрежа, включително използваната от украинската армия интернет система „Старлинк“ на компанията „Спейс Екс“.